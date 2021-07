Aeroporto de Salvador volta a ter voo direto para Petrolina

Salvador voltou a operar voos para a cidade de Petrolina, em Pernambuco, a partir deste mês de julho. A rota será feita pela GOL, em parceria com a Voepass Linhas Aéreas.

As partidas ocorrem semanalmente e atendem também à população de Juazeiro, cidade vizinha. Esse é o sétimo destino regional da companhia partindo e chegando do aeroporto de Salvador.

Além da cidade pernambucana, há partidas para Aracaju, Maceió, Barreiras, Ilhéus, Vitória da Conquista e Porto Seguro. Já no mês de agosto, haverá voo direto para Alagoas, através da Voepass, quatro vezes por semana.

De acordo com a GOL, haverá um aumento na oferta de voos partindo de Salvador no mês de agosto, passando de 36 para 49 partidas semanais, um aumento de 36% - Aracaju (+1), Porto Seguro (+3), Ilhéus (+4); Petrolina (+1); e Maceió (+4). As passagens podem ser compradas no site da GOL e em agências de viagens.

Frequências regionais da GOL no mês de julho:

SSA x Petrolina – segundas e sextas às 15h30

SSA x Aracaju – domingo, quinta e sábado às 18h45

SSA x Porto Seguro – domingo, terça, quinta e sábado às 10h15;

Diário às 15h50

SSA x Barreiras – domingo, terça, quinta e sábado às 15h20;

SSA x Vitória da Conquista – domingo, segunda, quarta, quinta e sexta às 10h20;

Terça, quinta e sábado às 20h50

SSA x Ilhéus - domingo, segunda, quinta e sexta às 07h10;

Domingo, terça, quinta e sábado às 15h45