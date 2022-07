Aeroporto e TAP fomentam transporte de cargas por Salvador

Espaço para crescer

A TAP, empresa aérea que tem no Brasil o seu maior mercado de cargas, com exceção de Portugal, foi a responsável por 100% das exportações aéreas que partiram do Aeroporto Internacional de Salvador no último mês. Outro dado que indica a relevância da empresa portuguesa no comércio externo da Bahia é que ela transportou 25% das cargas aéreas baianas para os Estados Unidos. Mesmo com números significativos, Marcelo Vitorino, gerente da TAP Cargas Aéreas, acredita que ainda existe muito espaço para crescimento no mercado baiano, principalmente agora em julho, com as companhias ampliando a oferta de voos por conta das férias de Verão no hemisfério Norte e da crise na navegação marítima mundial.

Oportunidade

O aumento da oferta de voo amplia o espaço disponível e força a uma queda nas tarifas, diz. E o cenário nos mares coloca os voos como uma alternativa competitiva, completa. “Temos uma crise na oferta de contêineres e um cenário de guerra”, diz Marcelo Vitorino. Um mercado que está apostando cada vez mais no transporte aéreo é o de automóveis. “Existe uma demanda reprimida de microchips e eletroeletrônicos. Embarques urgentes e voos charters tem sido bastante utilizados”, conta. Inclusive, recentemente, a TAP trouxe, por Salvador, uma carga direcionada à fábrica da Fiat em Pernambuco.

Competitividade

Marcus Campos, gerente de marketing e promoções aéreas do Aeroporto Internacional de Salvador, conta que a Vinci Airports está desenvolvendo um trabalho para ampliar a quantidade de cargas movimentadas pelo equipamento. Na última quarta-feira, a empresa promoveu um encontro entre clientes e fornecedores para apresentar as vantagens competitivas do espaço. “Temos um terminal cujo posicionamento geográfico já é um diferencial, mas temos também uma estrutura que pode facilitar uma série de operações de exportação e importação”, explica. Atrair cargas é importante para ampliar as linhas que operam na capital baiana, destaca Campos. “Quando uma empresa avalia a competitividade de uma rota, ela leva em conta tanto a ocupação de assentos quanto do porão das aeronaves”, diz. Em junho, a quantidade de cargas movimentadas por Salvador foi de 450 toneladas e a avaliação é que este número pode ser bem maior num futuro próximo.

Cresceu menos

Os trabalhadores de pequenas e médias empresas baianas estão entre os que perceberam os menores aumentos nos valores médios dos benefícios entre os estados nordestinos, de acorco com uma pesquisa realizada pela Flash - HR Tech de Benefícios flexíveis. Entre janeiro de 2021 e março de 2022, o ticket médio dos benefícios das PMEs da Bahia cresceu aproximadamente 6,74%. O levantamento analisou as PMEs brasileiras com até 500 colaboradores das cinco regiões do país. . A região Norte obteve o maior crescimento do país, com 48,34%, seguida do Centro-Oeste (24,27%), do Sudeste (11,64%) e do Sul (9,33%). O Nordeste, no entanto, foi a única região em que essa taxa registrou diminuição, chegando à retração de 8,83%.

É ouro

A mineração baiana vive um momento ímpar. Ontem, a Equinox Gold inaugurou em Santa Luz uma unidade industrial com tecnologia inovadora para a produção de ouro. Com um investimento de US$ 103 milhões – o equivalente a R$ 550 milhões na cotação de ontem – a mina deve produzir entre 70 mil a 90 mil onças este ano e tem potencial para atingir uma produção anual de 100 mil onças de um produto com grau de pureza de 98%. Em dez anos, a produção deve render R$ 101 milhões em Cfem, os royalties da mineração, e R$ 6,6 milhões em ISS, somente em 2021. Ao utilizar resina no processo de lixiviação do ouro, pela primeira vez no Brasil, a operação é menos agressiva ao meio ambiente, pois dispensa o carvão ativado, que precisa ser incinerado após o uso.

Idade adulta

A Rede Mariposa está celebrando 18 anos de atividades com investimentos superiores aos R$ 2 milhões. Ainda em julho, a empresa inaugura a sua décima unidade, no Aeroporto Internacional de Salvador, estreando o novo conceito da marca, o Mariposa Forno, que traz, entre outros produtos pizzas assadas em forno à lenha. No final de 2021, outro selo da marca, o “Mariposa Café”, foi instalado no aeroporto, próximo ao Embarque Internacional, com investimentos da ordem dos R$ 400 mil. A rede baiana ainda prevê a transformação de uma das unidades já em funcionamento em “Mariposa Forno” até fevereiro de 2023.

Bom sinal

A Intenção de consumo das famílias de Salvador atingiu em junho o maior patamar desde abril de 2020, aponta a Fecomércio-BA. Segundo a pesquisa, 35% das famílias estão mais seguras no seu emprego. Há um ano, o percentual era de 25%. O ICF atingiu, em junho, 85,4 pontos, alta de 2,1% na comparação com maio (83,6 pontos) e de 12,7% em relação mesmo mês de 2021.