Aeroporto recebeu 8 milhões de passageiros em 2018

Aeroporto tem novos ares

Em um ano, o Aeroporto Internacional de Salvador aumentou em 7,3% o seu desempenho em relação ao mesmo período do ano passado, segundo os resultados do 4º trimestre de 2018 da Pesquisa de Satisfação do Passageiro, do Ministério da Infraestrutura. Na avaliação anual, a alta na satisfação dos passageiros chega a 9,5%. A nota do aeroporto passou de 3,91 para 4,19, considerando a escala de 1 a 5, onde 1 é "muito ruim" e 5 é "muito bom. Os viajantes registraram ainda melhorias na qualidade da internet wi-fi disponibilizada no terminal, que evoluiu 47% em um ano. A cordialidade no terminal baiano ficou entre os destaques, atingindo as maiores notas nos itens “cordialidade do funcionário da aduana”, com 4,69 e “cordialidade e prestatividade dos funcionários do check-in”, com 4,68.

Concessão

Em 2016, o aeroporto foi arrematado na última rodada de leilões realizada pelo Governo Federal. A companhia francesa Vinci Airports conquistou a concessão e começou a operar integralmente o terminal no início de 2018, substituindo a estatal Infraero. Para Julio Ribas, diretor-presidente do Aeroporto de Salvador, o ano de 2018 foi de desafios e conquistas. Ao longo do ano de 2018, 8 milhões de passageiros viajaram pelo Aeroporto de Salvador, o que representa um crescimento de 4,6% em relação ao ano anterior. "Enfrentamos o grande desafio de fazer obras com o aeroporto em funcionamento. Por mais que nos esforcemos, é impossível não causar algum tipo de impacto aos usuários do Terminal", destaca.

Mercado de cobre está aquecido

A Paranapanema, fabricante de produtos de cobre sediada em Dias d'Ávila, encerrou 2018 com uma alta de 8% nas vendas, em comparação com 2017. O aumento ajudou a companhia a encerrar o período com uma alta de 36% nas receitas, que ultrapassaram os 3,5 bilhões. Em mensagem aos acionistas, o diretor Financeiro e de Relações Institucionais, André Gaia, destacou os esforços para a recuperação dos ativos da empresa e aumentar a ocupação das fábricas, principalmente na Bahia. Este ano, a empresa agora está em busca de parceiros financeiros para utilizar o armazém alfandegado no Porto de Aratu (novidade na área). Isso vai permitir à Paranapanema encurtar em até 35 dias a conversão de caixa nas compras de concentrado de cobre.

Otimismo

O Indicador de Confiança do Empresariado Baiano (ICEB), calculado pela SEI, apresentou, em janeiro, uma melhora de 71 pontos em relação a dezembro (-17 pontos). É o melhor patamar desde abril de 2013.