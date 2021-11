Affair de Marília, Matheuzinho agradece fãs: 'Muita coisa para assimilar'

Matheuzinho e Marília Mendonça viviam o início de um relacionamento e já até eram vistos juntos nos bastidores quando aconteceu o acidente de avião que matou a cantora no dia 5 de novembro. O cantor baiano, de 26 anos, agradeceu o apoio e carinho que tem recebido os fãs depois da trágica morte de Marília.

"Estou em casa, em São Paulo, e só agora consegui falar. Muita coisa para assimilar. Queria agradecer todas as mensagens de carinho e amor que venho recebendo. De verdade. Queria mandar um beijo do fundo do meu coração para a família da Marília, do Bahia (produtor da cantora), do Silveira (tio da artista). Desejar muita força e que Deus abençoe vocês infinitamente. Fiquem bem porque é assim que Marília quer ver a gente aqui. Muita luz, muita par e muito amor", disse Matheuzinho.

Matheuzinho e Marília nos bastidores de um show, poucos dias antes do acidente trágico (Foto: Reprodução)

Ele voltou para São Paulo depois de ter participado de um culto em homenagem a Marília, na última quinta-feira em Goiânia.

Marília Mendonça e Matheuzinho se aproximaram através de amigos em comum depois do término da cantora com Murilo Huff, pai do seu filho Leo, de 2 anos.