Afro Fashion Day 2020: 'Com amor, Dora' traz dendê para todos os corpos

Prestes a completar oito anos de existência, a 'Com Amor, Dora', marca da empreendedora Isadora Alves, integra o time de criativos do Afro Fashion Day desde sua primeira edição. A idealizadora acredita que "somos o que vestimos" e que, ao escolher uma roupa, estamos sempre querendo dizer ao mundo quem somos, o que pensamos, que tipo de música ouvimos, que mensagem queremos transmitir.

Nascida e criada na região cacaueira do interior baiano, filha de mãe solteira, “rainha do tricô”, bisneta de alfaiate e neta de bordadeira, Isadora tem nas raízes a costura e trouxe consigo a memória afetiva entre linhas e tecidos. “Mas a experiência toda foi na rua, entre feiras e bazares. Já tive loja própria, aberta em setembro de 2015, e este ano sai da sociedade em uma loja colaborativa. Mas hoje, 2020, sigo apenas com e-commerce: comamordora.com.br”, explica.

Em suas criações, a 'Com Amor, Dora' busca apresentar roupas que abraçam corpos de mulheres reais e possíveis. "Trabalho com roupas femininas, fluídas e cheias de cor, com modelagens amplas e democráticas, para poder caber em mais corpos. Vestimos do 36 ao 54. Minha cliente é uma mulher moderna, num processo de construção da sua identidade como protagonista da sua história, mulheres que fogem do padrão de beleza que se firmou durante anos pela mídia tradicional; mulheres donas de si, puro poder, donas do seu próprio destino e com o coração aberto à aceitar o mundo, novos padrões e seu corpo”, diz Isadora.

E foi munida destas propostas e experiências que a “empreendedora raiz” e “cria do Sebrae”, como se intitula, chegou à edição 2020 do AFD, evento que ela se diz grata por ter participado em todas as edições, agora apresentando sua criação com o tema Dendê. “Somos feitos de dendê, ele está no nosso sangue. Dendê é amor. A gente levanta e já sente o cheiro do acarajé fritando na baiana”, afirma. “O AFD para mim é dos eventos mais importantes da moda soteropolitana, me sinto honrada em fazer parte de um time tão diverso e potente. Desfilar minhas roupas na mesma passarela que Goya, Madá, Aládio, Jeferson e tantos outros estilistas e designers incríveis é um presente para minha carreira enquanto designer de moda”, conclui.

Conheça a marca: @comamordora

Afro Fashion Day 2020

Criado em 2015 pelo jornal CORREIO, o Afro Fashion Day celebra todos os anos o mês da Consciência Negra exaltando o talendo dos modelos negros e a criatividade das marcas baianas. Com a pandemia do novo coronavírus, a edição de 2020 passou por mudanças em seu formato. No lugar do desfile tradicional, foi produzido um fashion film estrelado pelos 31 modelos e 37 marcas que integram o AFD nesta temporada. O lançamento será em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, no Youtube do veículo de comunicação.

