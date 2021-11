Afro Fashion Day: CORREIO lança copo exclusivo do evento nesta sexta-feira (19)

Quem comprar a edição do CORREIO desta sexta-feira (19), vai levar, de quebra, um copo personalizado do Afro Fashion Day (AFD) 2021 junto com um exemplar do jornal. A promoção que garante o copo e o exemplar estará disponível em todos os pontos de vendas onde a publicação é comercializada, exceto as grandes redes de supermercados, por R$ 3,00. O jornal, sem o copo, vai custar R$ 1,75.

Ao todo, serão 12 mil exemplares com copos distribuídos pelos pontos de vendas. De acordo com Marta Sousa, gerente de marketing do CORREIO, a ação, que acontece pelo segundo ano consecutivo, tem a intenção de engajar o AFD 2021.

“Fizemos uma ação para ampliar o alcance de um dos projetos que temos mais orgulho em realizar. O maior evento de moda negra do Brasil, que só é possível ser realizado com tanta relevância porque parte de um conceito que é um compromisso do CORREIO: dar cada vez mais espaço à diversidade em todos os ambientes sociais e profissionais em que estamos inseridos.”, explica.

Mara Salmeron, gerente de mercado leitor do CORREIO, cita a inserção do AFD nas ações do jornal como um sucesso que também vai refletir na promoção. “Já introduzimos o AFD no calendário das ações com os nossos leitores e assinantes, iniciamos no ano passado e o retorno foi surpreendente. Esse ano não será diferente!”, prevê.

Além de bonito, o copo do AFD também é prático porque carrega um QRCODE que, ao ser acessado, vai direcionar os leitores para o link do desfile da edição de 2021 do Afro Fashion Day, que fica disponível no dia 20 de novembro, a partir das 18h.

Para quem é assinante, é ainda mais fácil ter o copo em mãos. É preciso apenas ligar para a central de atendimento pedindo o copo na sexta-feira através do número de telefone (71) 3480-9140 ou no e-mail assinante@correio24horas.com.br. A promoção é válida até durar o estoque e as entregas para o assinante serão feitas apenas na capital.