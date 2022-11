Afro Fashion Day terá 44 marcas de roupas e acessórios na passarela; veja lista

O Afro Fashion Day 2022, evento promovido pelo CORREIO quem tem a passarela mais negra do Brasil, terá 44 marcas de roupas e acessórios na passarela. O desfile acontecerá no dia 19 de novembro no Terreiro de Jesus, no Pelourinho. Nesta edição, o Afro volta a ser presencial e será aberto ao público. O tema deste ano pede muito ritmo, jogo de cintura e ginga. O som é de pandeiro, atabaque, com ritmo de maculelê. Quem estiver no Afro Fashion Day 2022 tem que entender do paranauê: o tema nesta temporada é a Capoeira.

Das 44 marcas, cinco foram escolhidas através do Concurso Cultural Estilista AFD 2022, criado para revelar talentos do design de moda e que vai colocar novos profissionais na equipe de criativos do projeto. São elas Inti, Bixa Costura, Rômulo Salomão, Jorge Andrade e Kriassaum. Todas criaram looks exclusivos para esta edição.

O Afro Fashion Day é um projeto do jornal Correio com patrocínio de TikTok, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e Sebrae, apoio do Shopping Barra, Suzano, Vult e Salvador Bahia Airport.



Confira abaixo a lista de todas as marcas que vão ter looks na passarela do AFD 2022: