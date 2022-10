AfroEstima Salvador oferece novas turmas de capacitação e mentoria para afroempreendedores

Tem oportunidade boa para quem busca capacitação. E, olha, espalhadas por vários lugares: os cursos do AfroEstima Salvador estão com matrículas abertas para novas turmas de capacitação e mentoria para empreendedores negros da cidade.

A inscrição é gratuita e as aulas serão oferecidas de modo presencial no Pelourinho, Liberdade, Rio Vermelho, Itapuã e na Ilha de Bom Jesus dos Passos a partir do próximo dia 7 de novembro.

Simone Costa, coordenadora do Núcleo de Ações Turísticas do Prodetur Salvador, ressalta que o projeto tem uma visão ampla da Cadeia do Turismo, envolvendo tanto a mais direta - agências de viagem, operadores, guias de turismo, meios de hospedagem, agências de receptivo, profissionais da gastronomia, quanto os segmentos artístico, cultural e criativo, como baianas de acarajé, turbanteiras, trançadeiras, capoeiristas, artistas, designers e artesãos, griôs, blocos afro e afoxés,

terreiros e muito mais.

“Todos os profissionais negros que exerçam atividades que direta ou indiretamente contribuam para a identidade afro de Salvador, podem ser beneficiados pelas capacitações e mentorias", diz a coordenadora.

Também, serão ofertadas aulas e conteúdos no formato online com o auxílio da plataforma virtual afroestimasalvador.com.br. O programa educacional vai disponibilizar Trilhas de Aprendizagem que serão responsáveis por entregar um conteúdo de aperfeiçoamento para cada perfil de negócio / empreendedor cadastrado.

Os cursos duram até 2 meses e o conteúdo atenderá tanto aquele empreendedor que está começando o negócio quanto aqueles que já possuem faturamento e negócios mais avançados. As disciplinas estão divididas entre dois eixos: social e técnico. Os estudantes vão aprender sobre Marketing digital, Gestão de Negócios, Sustentabilidade, Turismo Afro, Desenvolvimento Pessoal e Social, História Afro-Brasileira e da Diáspora, Liderança com foco na juventude negra, Mentorias e muito mais.

“O Afroestima traz módulos práticos para o dia a dia do afroempreendedor, potencializando sua atividade e trazendo mais retorno econômico pro seu negócio, além de fortalecer o trade turístico. A cidade só tem a ganhar”, afirma Andrea Mendonça, Secretária Municipal de Cultura e Turismo.

As inscrições estão abertas com vagas limitadas e podem ser realizadas no site ou pelo WhatsApp 71 99405-9194. Podem se inscrever todos os afroempreendedores e/ou profissionais negros da indústria do Turismo. É condição para participar que o interessado more e trabalhe na cidade de Salvador.

O objetivo do AfroEstima Salvador é capacitar e aperfeiçoar as técnicas e funções laborais para gerar oportunidades aos diversos atores, ao mesmo tempo em que contribui para o fortalecimento da economia popular, para a geração de renda individual e impulsionamento da visibilidade cultural local.

Para Ivete Sacramento, Secretária Municipal de Reparação, “com autoconfiança e conhecimento, o povo preto vai longe. Essa é a missão do Afroestima Salvador, fazer o afroempreendedor enxergar mais longe, apoiando-o para que rentabilize mais e mais e para que compreenda o importante papel que ele representa para a Economia Criativa da cidade de Salvador.”.

O AfroEstima Salvador irá impulsionar o potencial intelectual e financeiro dos alunos e alunas, gerando oportunidades de crescimento e se tornando um pilar fundamental na formação das futuras gerações.

O primeiro ciclo de turmas foi realizado em 2021, quando foram certificados 110 alunos. Para esta nova edição o objetivo é capacitar 1000 afroempreendedores. O projeto faz parte de um guarda-chuva de iniciativas voltadas para o público afroempreendedor e mira o desenvolvimento do Turismo Afro da cidade.

A ação é uma iniciativa da Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, PRODETUR Salvador e Secretaria Municipal da Reparação.