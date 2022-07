Afundados em dívidas, Belo e Gracyanne Barbosa recebe ordem de despejo

Já dizia a música de Belo: "Recomeçar, sem me esconder". No entanto, o cantor tem feito de tudo para se esconder das dívidas que vem acumulando durante anos. A situação chegou ao extremo e o artista, junto com a esposa, Gracyanne Barbosa, terão de sair da mansão imediatamente.

Ambos moram em uma casa luxuosa na Zona Oeste do Rio de Janeiro e estão com diversas contas atrasadas, chegando a dever mais de R$ 221 mil. Entre os atrasos, estão aluguéis, IPTU'S e outras contas de consumo interno da mansão.

A ordem de despejo foi informada nesta semana e os famosos terão de desocupar o mais rápido possível. Ainda no valor, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do site Em Off, o casal tem uma multa de R$ 46. 139,85 e uma indenização por danos materiais, estimada em mais de R$ 39 mil.

Nos três primeiros meses de aluguel, Gracy e Belo pagaram normalmente. Após o período, o proprietário da mansão começou a ter dificuldade para contatar os inquilinos.

Essa não é a primeira vez que o casal sofre com esse tipo de despejo. Em 2013, os dois também passaram pelo mesmo constrangimento.