Agarrado em galhos, homem é resgatado de rio em Jequié

Um homem foi resgatado do Rio Jequiezinho, na cidade de Jequié, por militares do 8º Grupamento de Bombeiros Militar (8°GBM/Jequié), após tentar atravessar a nado. O socorro foi prestado nesta quarta-feira (29), depois que moradores pediram ajuda através do Centro Integrado de Comunicações (Cicom).

O rapaz se apoiou em galhos de uma árvore para não ser levado pela forte correnteza. “Para realizar o socorro, a equipe utilizou um barco e coletes salva vidas”, explica a subtenente da unidade, Manoela Moraes Faneli.

A vítima foi retirada da água sem ferimentos e, por isso, não precisou de atendimentos médicos.