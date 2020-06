Agências de publicidade baianas irão dar descontos para clínicas médicas

A Associação de Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia (AHSEB) fechou uma parceria com a Associação Brasileira de Agências de Publicidade – Bahia (ABAP) na qual 15 agências baianas de propaganda passam a oferecer tabela especial de preços para as entidades médicas associadas da AHSEB no intuito de apoiá-las diante das dificuldades impostas pela pandemia.

De acordo com a proposta apresentada pela ABAP, de junho a setembro de 2020, será dado desconto de 70% na tabela do Sinapro-BA com 0% dos honorários de produção para as campanhas com mídia, e 35% de desconto na tabela Sinapro-BA e 0% de honorários de produção nas campanhas sem mídia. As agências também oferecem capacidade de negociação junto aos veículos de comunicação.

A abertura para novas soluções em propaganda publicitária acontece no momento em que as instituições médicas baianas, entre clinicas, laboratórios, clínicas de imagem e clínicas de oncologia, operam com uma taxa de ocupação de 50%, como consequência do isolamento social, resultando numa preocupante retração de receita.

“Julgamos que área de comunicação é fundamental para nosso segmento de saúde, seja agora na pandemia, seja no período pós pandemia. Temos certeza que essa parceria com a ABAP e associados da AHSEB vai fortalecer muito o posicionamento do nosso segmento dentro do cenário econômico da Bahia”, avalia Mauro Adan, presidente da AHSEB.

"Nos últimos meses, a saúde se revelou como uma das bases da nossa sociedade, e, a ABAP, entendendo sua importância, quer reforçar essa mensagem, por meio de uma parceria que garante soluções de comunicação customizadas ao segmento”, destacou o presidente da ABAP-BA, Cláudio Carvalho.

As agências associadas da ABAP que integram a parceria são a ATG, Bahia Comunicação, Brandboom, Engenhonovo, Idéia 3, Leiaute, Link, Morya, Objectiva, Propeg, SLA, Tempo Propaganda, Única, Viamídia e W4 Comunicação.

