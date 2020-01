Agenda 2020: veja todos os jogos do Vitória já programados no ano

Jogos do Vitória já agendados em 2020 (Arte: Correio)

Quatro jogos em janeiro, sete em fevereiro e sete em março. Ao todo, o Vitória fará pelo menos 18 partidas neste primeiro trimestre de 2020. A temporada começa no dia 22 de janeiro, na abertura do Campeonato Baiano, contra o Jacobina, no Barradão.

É um ano de desafio para o rubro-negro. Em 2019, o Leão foi eliminado na primeira fase do estadual e da Copa do Brasil, nas quartas de final da Copa do Nordeste - sem ter vencido nenhuma partida - e terminou a Série B em 12º lugar, após brigar contra o rebaixamento até a penúltima rodada. Portanto, o objetivo é fazer um 2020 realmente diferente.

Até o fim de março, o Vitória fará no mínimo 20 jogos - e com chance grande desse número crescer. A depender do quanto avançar na Copa do Brasil, o time jogará mais duas partidas pela segunda fase em fevereiro e duas pela terceira em março.

O calendário de abril está em aberto porque depende do desempenho prévio. É quando serão disputadas as fases mata-mata do Baiano e da Copa do Nordeste, com oito partidas no período, mais dois confrontos pela quarta fase da Copa do Brasil e possivelmente o jogo de ida das oitavas de final, previsto para abril ou maio. A Série B, com 38 rodadas, vai de 2 de maio a 28 de novembro.

Em meio ao calendário apertado, o Vitória vai disputar o Campeonato Baiano com o time sub-23, treinado por Agnaldo Liz. Geninho comanda o elenco principal, que disputará as outras três competições.