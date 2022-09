Agenda Bahia aposta na pluralidade de temas e palestrantes internacionais em 2022

Imagine participar de um evento que reúne referências do empreendedorismo da Bahia, do Brasil e do mundo. E que vai propor debates e trocas de experiência tão variadas que vão de técnicas globais, passando por novos mercados, protagonismo jovem até novidades como metaverso e investimentos sustentáveis. O Agenda Bahia 2022, que tem como tema “Os Desafios do Agora”, busca responder essa questão em várias frentes através de painéis ao longo do dia 18 de outubro, no Wish Hotel, em Salvador, das 9h às 18h30.

“Acho que Salvador e a Bahia têm muito a aprender com experiências bem-sucedidas no resto do mundo, e tenho certeza que têm muito a ensinar, também”, aponta o britânico Jonathan Ortmans, fundador da Global Entrepreneurship Network (GEN).

Ortmans, que vive nos Estados Unidos, é um dos convidados internacionais do evento, e vai ministrar o talk “Cidades inovadoras”, o primeiro do evento, logo de manhã, após abertura oficial. O foco é compartilhar histórias de empreendimentos e projetos que deram certo em ecossistemas que são acompanhados pela GEN e que têm possibilidade de aplicação com sucesso em diferentes partes do mundo.

Essa, aliás, será uma participação remota, já que o Agenda Bahia vai ser realizado, pela primeira vez, no formato híbrido. Uma marca registrada da edição 2022 é justamente combinar o presencial com o online o tempo todo, para deixar o evento ao mesmo tempo dinâmico e resgatar o toque pessoal, que ficou de fora nos últimos dois anos por conta da pandemia.

O tema escolhido por Ortmans dialoga diretamente com o painel “Bahia para o mundo”, que será realizado em seguida. O foco deste debate é analisar empreendimentos de sucesso verificados em Salvador e no interior do estado, e como esses modelos podem servir de inspiração para mais startups baianas. Um exemplo a ser explorado é o das scaleups, que são empresas jovens que deram, pelo menos, 20% de retorno nos últimos três anos, segundo definição da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico).

“A expectativa é muito positiva para o painel e o evento de maneira geral. É um momento de escutar e debater as histórias das nossas scaleups, que são as startups de muito sucesso. Acho que vai ser um momento bem importante de troca e divulgação desse caminho que elas trilharam até aí para tantas outras que estão aí, na nossa cidade e nosso estado lutando por investimento e crescimento”, aposta Mila Scarton, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Salvador e mediadora do painel.

Mila não refuta a ideia de Ortmans sobre uma forma global de empreender e acha que o debate pode ser enriquecedor. “Acho que as histórias são bem diferentes, mas é algo que podemos discutir no próprio painel”, acrescenta. A discussão terá participação de Ubiraci Mercês, CEO da Sanar, Paula Morais, co-fundadora da Intera Talent Hacking, e Camilo Telles, CEO da Antecipa.

Juventude e sustentabilidade

Jovens empreendedores abrem o primeiro painel vespertino, “Protagonismo da juventude para moldar o futuro”, que conta com Marcus Casaes, sócio-fundados da Casaes Automação e diretor da Conaje (Confederação Nacional de Jovens Empresários), como mediador. Crescido na periferia de Salvador e hoje dono de uma empresa que praticamente triplicou o faturamento após a pandemia e chegou ao primeiro milhão, Casaes, que hoje tem 41 anos, é, por si só, um exemplo inspirador.



“Diferentemente de muitas pessoas do meu convívio, eu não precisei trabalhar para colocar comida na mesa durante minha juventude. Eu sempre tive muita curiosidade e sempre quis trabalhar em coisas que fossem diferentes. Minha criação, ainda que num ambiente de periferia, proporcionou isso. Até hoje eu busco pensar à frente do mercado, o novo, o arrojado, e me antecipar para, quando as tendências chegarem, eu estar pronto. Acho que o diferencial técnico é importante, buscar informação sempre, e também estar aberto a novidades em áreas diferentes. Tanto é que tenho outros negócios, na área de tecnologia, uma startup na área de turismo, a GoON Turismo”, pontua.

Além de estar à frente de diferentes empreendimentos, Casaes também leva para a mesa sua experiência como embaixador global da Singularity University em Salvador e presidente da do Fórum de Jovens Lideranças na Bahia. Compõem a mesa Maria Brasil, fundadora da Essence Branding e presidente da Conaje, Marcus Barão, presidente da Conjuve (Conselho Nacional da Juventude do Brasil) e Pedro Englert, presidente do conselho da Startse.

O ESG é tema de não um, mas dois painéis, tamanha a importância e tendência desse conceito para o mercado. A sigla significa Governança Ambiental e Corporativa, em inglês, e, basicamente, se refere às práticas de sustentabilidade de uma empresa e meios de reduzir impactos negativos na sociedade e no meio ambiente.

O primeiro painel, “ESG”, tem como objetivo destrinchar o conceito e apresentar casos de sucesso, como a energia renovável e processos de governança com impacto social positivo. A mediação ficará por conta do engenheiro ambiental Leonardo Barros, CEO da Ekoa Educação. Katielle Heffner, responsável pelas relações corporativas e ESG da Coca-Cola Brasil, e Marcelo Lyra, vice-presidente de relações institucionais, comunicação e ESG da Acelen, compõem a mesa.

“Economias do futuro”, último painel do evento, avança no debate trazendo de volta participantes de mesas anteriores para juntar o tema ESG junto com outros discutidos previamente, como juventude, empreendedorismo e responsabilidade social. Ana Luiza Prudente, gestora de comunicação e relacionamento no Civi-co, será responsável por conduzir o debate.

Mas não é só: além dos painéis e talks, que contam com outros participantes e temas, o Agenda Bahia 2022 ainda vai presentear os participantes com outras experiências. “Teremos música, apresentação de stand-up, tendências, demonstrações do metaverso, como as pessoas podem agregar conhecimento e ver como isso pode ser aplicado na sua vida e seu negócio”, garante Rodrigo Paolilo, CEO da Rede+ e curador da edição deste ano.

O Fórum Agenda Bahia será gratuito e as inscrições serão abertas nos próximos dias junto com a programação completa. Tudo será informado no jornal impresso, site www.correio24horas.com.br, aplicativo e redes sociais do jornal (@correio24horas). O Agenda Bahia 2022 é uma realização do CORREIO, com patrocínio da Acelen e Unipar e apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, Rede Bahia e GFM 90,1.