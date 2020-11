Agenda Bahia: Desafio Empreendedor Cimatec divulga equipe vencedora nesse sábado (7)

Não é novidade que a pandemia de covid-19 evidenciou problemas existentes na sociedade. Mas na mão do empreendedor, o que poderiam ser pedras no caminho se tornam pontes, boas oportunidades de se criar um negócio. Os estudantes de engenharia e arquitetura do Senai Cimatec estão aprendendo isso na prática, através do Desafio Empreendedor. Desde o final de agosto, 10 grupos de cerca de cinco alunos estão desenvolvendo um negócio pensando nas tendências de mercado lançadas em 2020. Nesse sábado (7), será conhecida a melhor ideia.

O encerramento será das 9h às 12h30, numa transmissão ao vivo fechada para alunos e realizadores. Na ocasião, os grupos terão cinco minutos para apresentar suas ideias e convencer três jurados de que ela é a mais viável. Vão julgar as equipes o empreendedor baiano Diego Mendes, criador da startup Construcode; Flavio Marinho, gerente executivo do Senai Cimatec, e Nilson Sarti, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

A equipe vencedora terá o seu negócio acelerado na própria incubadora do centro universitário. Cerca de 65 alunos de engenharia civil, engenharia de produção e arquitetura participam da competição, que faz parte do calendário do Fórum Agenda Bahia 2020. “Os desafios lançados para os estudantes convergem com o tema do Agenda Bahia, que é pensar o mundo no pós-pandemia, pensar soluções para esse contexto bastante influenciado pela necessidade de gerar uma cultura de dados”, explicou Vilson Alves, lider da aceleradora do Senai Cimatec.

Foram três os desafios para os estudantes, cada um proposto por uma entidade parceira. O Sindicato da Indústria da Construção da Bahia (Sinduscon-BA) abordou a industrialização das construções. Já a Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA) sugeriu novos modelos de domicílio e a Solaria Labs questionou sobre as oportunidades de uso de dados para a gestão dos domicílios.

Vilson lembrou que os alunos participantes da iniciativa estão matriculados na disciplina Desafio Empreendedor, que visa atender ao caminho da inovação, uma das “trilhas” que o estudante pode percorrer durante sua formação. “Os alunos de graduação têm a oportunidade de trilhar a carreira dele através de trilhas: gestor, voltado para a atuação profissional técnica; pesquisador, direcionada para formação de cientistas; e empreendedor, que pretende estimular a inovação e criação de startups”, disse Alves.

Durante o processo de desenvolvimento dos negócios, os alunos se agruparam em equipes como se fossem verdadeiras startups. “Eles passaram os últimos três meses vivendo uma experiência empreendedora mesmo. Identificaram um problema, pensaram em soluções, validaram e consultaram outras empresas para desenvolverem seu negócio. Eles tiveram apoio de mentores da própria universidade e do ecossistema de inovação”, explicou Vilson.

O líder da aceleradora do Senai Cimatec pontuou ainda que as notas que os estudantes receberem nesse sábado não serão necessariamente as mesmas que eles vão obter na disciplina cursada. “A ideia é que tenha equipe vencedora. Os jurados vão dar notas e classificar as equipes, mas essas notas não serão a da disciplina que eles estão estudando”, disse.

O Fórum Agenda Bahia 2020 é uma realização do CORREIO, com patrocínio do Hapvida, parceria do Sebrae, apoio da Claro e Sistema FIEB e apoio institucional da Rede Bahia.

* Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro.