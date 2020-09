Agenda Bahia discute saídas para o turismo no cenário da pandemia

Quais as saídas para o turismo da Bahia no cenário da pandemia? E o Carnaval, como é que fica? E quando tivermos uma vacina? A segunda edição virtual do Fórum Agenda Bahia Ao Vivo, que começa a partir de quarta-feira (16), às 11h, vai propor uma conversa sobre a economia turística das cidades, como Salvador, que foram afetadas pela covid-19.

O evento trará o tema “Dados da Gente” e terá a participação de quatro palestrantes com visões inspiradoras sobre a questão: Ricardo Freire, criador do site Viaje na Viagem; Cheiko Ako, fundadora e Presidente do Blue Tree Hotels; Fernando Botelho, diretor de Marketing da Expedia para a América Latina e Damien Timperio, CEO da GL Events, que administra o novo Centro de Convenções de Salvador.

Curadora do fórum, a jornalista Rachel Vita aponta que o setor de turismo foi um dos mais impactados com a pandemia e o problema se reflete diretamente na receita das comunidades locais, inclusive na arrecadação das prefeituras. Por isso mesmo, é um tema sensível à Bahia, onde muitas cidade vivem da economia gerada pela atração de pessoas aos seus destinos paradisíacos.

De diferentes áreas, os especialistas escolhidos para o painel poderão contribuir com ideias e reflexões para que o ramo encontre soluções, já que a retomada completa ainda deve demorar.

“Vamos trabalhar a questão em dois períodos de tempo, que são o pré e pós-vacina. O pré-vacina a perspectiva é de um ano, ainda tem um período grande de distanciamento social e teremos o pós-vacina, em que precisamos discutir como será a recuperação, como fica o turista, quais serão as tendências, quais novas experiências podem ser criadas e que tipo de exemplos ficam, entre erros e acertos, para tornar o turismo mais potente”, detalha a curadora.

O evento será transmitido no canal do Youtube do jornal CORREIO e terá mediação do jornalista Fernando Sodake. Acompanhe todas as atualizações sobre o evento no site oficial. Confira mais sobre o perfil dos palestrantes:

RICARDO FREIRE

É editor do Viaje na Viagem e suas dicas ajudam mais de 1 milhão de visitantes únicos por mês (pré-pandemia) a embarcar pelo mundo. Nesse Agenda Bahia ao Vivo, Freire vai falar sobre a pesquisa recente que fez sobre intenção de viagens nesses novos tempos e do perfil dos turistas que classificou como abstinentes, ressabiados, despachados e... “tô-nem-aíners”. No bate-papo, tem também tecnologia e por que ele escolheu a Bahia para ser seu primeiro destino de viagem, assim que possível.

FERNANDO BOTELHO



A Expedia, como qualquer empresa de turismo do planeta, viu de uma hora para outra contratos serem cancelados. Fernando Botelho, diretor de marketing para América Latina da empresa, vai contar neste Agenda Bahia Ao Vivo como a Expedia aproveitou a crise para se aproximar dos clientes e parceiros, investir em novos projetos e transformar seu negócio para 2021. Algoritmos, Inteligência Artificial, Machine Learning, Privacidade e muito capital Humano são alguns dos temas dessa conversa com Fernando, que vai adiantar tendências dos viajantes nesse pré e pós-vacina contra a covid.

CHIEKO AOKI

Fundadora e presidente da Blue Tree Hotels, a empresária Chieko Aoki é conhecida como "a dama da hotelaria brasileira" e já recebeu prêmios como uma das mulheres de negócios mais influentes do Brasil. Trabalhou em diversos lugares do mundo, como Estados Unidos, Ásia e Europa, e buscou se reinventar, depois de uma história familiar, para criar uma das principais redes de hotéis do País. Chieko irá falar sobre o valor do humano na tecnologia e o aprendizado que vem dos baianos nesta pandemia.

DAMIEN TIMPERIO

CEO da GL Events (um dos principais players do mercado de eventos no mundo, com a concessão da gestão do Centro de Convenções de Salvador). Damien mostrará quais são os planos da GL para a capital baiana e sua visão para o turismo de negócios e a retomada de eventos e festas no Brasil, no pós-pandemia.

