Agenda Bahia: responsabilidade social, a lição que você deve levar para 2021

Mais um podcast especial, parte do Fórum Agenda Bahia!

O ano de 2020 serviu para escancarar as cortinas e deixar, bem à mostra, toda a desigualdade social existente no Brasil. O racismo estrutural se expôs e ficou nítido até para quem insiste em não enxergar.

A melhor atitude a se tomar depois desse ensino em nível intensivo seria aplicar, com celeridade, ações mudança social. Ou intensificar aquelas que já existem e são movidas por empresas, ONGs e outras instituições.

Em 2020, a responsabilidade social que as empresas precisam ter com o seu público - interno e do entorno - também ficou evidente. Desde o cuidado com o funcionário em meio à pandemia até doações para ajudar os mais necessitados.

Seriam as empresas - sobretudo aquelas gigantes e poderosas -, então, os vetores ideais para iniciar essa mudança estrutural, aproximando pessoas, reduzindo a desigualdade e conduzindo à inclusão social?

Esse é o tema do sexto podcast especial do Fórum Agenda Bahia 2020: a importância da responsabilidade social empresarial e porque todas as companhias precisam carregar essa lição para 2021.

Para esse podcast, ouvimos Ilka Danusa, consultora na área de responsabilidade social empresarial e relacionamento comunitário; Elaine Santana, gerente de responsabilidade empresarial da Braskem; e Danilo Oliveira, chefe de marketing da Cubos Academy.

O programa também traz trechos das palestras de Nana Baffour, CEO & Chief Culture Officer da Qintess, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil; e Gabriela de Queiroz, gerente-sênior da Machine Learning da IBM Califórnia e fundadora da AI Inclusive e R-Ladies, iniciativas que promovem a inclusão de mulheres e minorias de gênero no mundo da inteligência artificial.

