Agentes da Transalvador orientam motoristas na Avenida ACM

Nesses primeiros dias de mudança no trânsito da Avenida ACM, agentes da Transalvador orientam os motoristas que passam pelos dois sentidos da via - cerca de 200 mil veículos, diariamente. O órgão disponibilizou agentes em dois pontos, e viaturas permaneceram no cruzamento do Hiper Posto e na saída da Rua Cipreste (confira o que mudou abaixo).

Nessa segunda-feira (9), primeiro dia útil das alterações, condutores não enfrentaram muitos engarrafamentos, apesar da restrição no número de faixas.

O taxista Renato Luiz Santos, 68 anos, que trabalha na região há 25, acredita que os dois primeiros dias de intervenção no trânsito foram tranquilos, sem muitos pontos de congestionamentos - a mudança se iniciou no domingo (8).

“Esses primeiros dias está tranquilo, tanto no domingo quanto ontem. Talvez por ser início de semana ainda. Estou na rua hoje desde as 5h e não notei nada de anormal. Espero que continue assim”, disse ele.

(Foto: Eduardo Dias/CORREIO)

O também taxista, Rosivaldo Brito, 63, atestou a versão do colega de profissão ao dizer que não notou tanta diferença no trânsito na região desde as primeiras horas de trabalho.

“Se tinha gente congestionada, que eu não vi, pois achei muito tranquilo hoje, é porque muita gente não sabia das mudanças. Estava um trânsito tranquilo para uma segunda-feira, eu achei que estaria pior”, concluiu o taxista.

O superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, avaliou a situação dessa segunda: “No primeiro dia e primeira semana, é sempre mais complicado. As pessoas ainda estão se acostumando e se reprogramando. Mas, dentro do planejado, está bastante adequado, chegando a ter fluidez nos dois sentidos”.

Alterações

Com as mudanças, o tráfego da via principal, no sentido Av. Luís Viana Filho (Paralela), foi desviado a partir das imediações do supermercado Sam’s Club.

Divulgação Secom PMS

Desta forma, os veículos provenientes da Av. Juracy Magalhães deverão acessar a via marginal, voltando novamente à via principal logo após o Walmart.

No sentido Lucaia, neste mesmo trecho, serão realizados pequenos desvios. Já nas imediações do Lar Shopping, haverá um estreitamento da via, que passará de quatro para três faixas no sentido Lucaia, para permitir a construção do elevado que será implementado no local.

Também houve alteração para os veículos que saem da rua Cipreste, ao lado do Sam’s Club. O acesso à via principal no sentido Lucaia será interditado, e os veículos deverão utilizar a via marginal, sentido Ligação Iguatemi-Paralela (LIP), entrando na via principal logo após do Walmart, como os demais veículos que seguem na mesma direção.

Para quem deseja ir no sentido Lucaia a opção é permanecer na Rua da Alfazema e acessar a Av. Paulo VI, saindo ao lado do Hiper Posto.

As alterações, ocorridas por causa das obras do BRT, estão previstas para serem concluídas no início de 2020.