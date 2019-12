Agentes de endemias buscam criadouros do mosquito da dengue em 600 praças de Salvador

Cerca de 1.500 agentes de endemias do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), vinculado à Secretaria Municipal da Saúde (SMS), se espalharam por mais de 600 praças públicas da capital baiana nesta terça-feira (3), para realizar inspeções em potenciais criadouros dos Aedes, que é vetor das arboviroses dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

Um dos pontos visitados foi o Largo Dois de Julho, popularmente conhecido como a Praça do Campo Grande. A iniciativa faz parte da Semana Nacional de Combate ao Aedes aegypti, que acontecerá até a próxima sexta (6).

“Essa semana é proposta pelo Ministério da Saúde todo o ano. Trata-se de uma mobilização social para que a população entenda e faça parte do processo de inspeção de sua própria área. Além das vistorias em imóveis e espaços públicos, os agentes fazem sempre um trabalho de caráter educativo, passando orientações e distribuindo panfletos”, explica a coordenadora do CCZ, Andrea Salvador.

Durante a mobilização nacional, a prefeitura intensificará as visitas domiciliares e mutirões de limpeza, além de realizar o despejo de larvicidas e distribuição de materiais informativos em toda a cidade. O objetivo da iniciativa é sensibilizar toda a população sobre a importância de combater, neste período que antecede o verão, os focos do mosquito. Portanto, serão alvos pontos estratégicos com grande circulação de pessoas, a exemplos de escolas públicas e privadas, praças, terreiros, hotéis, unidades de saúde, dentre outros locais.

Além disso, diversas comunidades carentes estão sendo beneficiadas com mutirões de limpeza que reúnem, além dos profissionais do CCZ, agentes da Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb). Estes fazem roçagem em canteiros próximo a canais, além de remoção de entulho e de materiais descartados em via pública para eliminar potenciais depósitos de larvas do Aedes.

Os bairros contemplados serão São Cristóvão, Mussurunga, Curralinho, Ondina, Alto do Cabrito, Curuzu, Paripe e Coutos. A previsão é que mais de 70 mil imóveis sejam visitados durante a Semana Nacional de Combate ao Aedes aegypti.

“Estamos nos aproximando do período de maior risco de infestação das arboviroses, que é o verão. Os cuidado têm que ser redobrados, pois, é quando há pancadas de chuvas e elevação das temperaturas, ou seja, tudo o que o mosquito precisa para que os ovos eclodam”, reforça Andrea Salvador. No último dia da mobilização, na sexta (6), haverá um evento de encerramento na Praça Irmã Dulce, na Cidade Baixa, com estandes e atividades voltadas para crianças.

O último Levantamento de Índice Rápido para o Aedes aegypti (LIRAa), realizado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), revelou que a capital baiana apontou ainda que o Índice de Infestação Predial (IIP) no município teve uma redução em relação ao levantamento anterior realizado em julho desse ano, onde de 2,7% para 2,2%. Ou seja, a cada 100 imóveis visitados, aproximadamente dois apresentaram focos do mosquito. Salvador reduziu também o número de bairros com alto risco endêmico, passando de 14 para nove localidades com indicador acima de 4%.