Agentes de saúde criticam sindicatos e pedem votação da proposta de reajuste salarial

Agentes comunitários de saúde e de combate às endemias reforçaram o pedido para votar a última proposta de reajuste salarial apresentada pela prefeitura de Salvador e criticaram novamente os sindicatos que têm colocado interesses eleitoreiros acima dos interesses de classe. Em assembleia nesta sexta-feira (21), um grupo de agentes voltou a pedir para que a proposta seja votada.

Durante o encontro, os profissionais gritaram "votação" enquanto sindicalistas da categoria conduziam a assembleia. Enquanto os representantes falavam, o grupo de insatisfeitos bradava "nada, é votação hoje" e pedia para que os sindicalistas colocassem a proposta para apreciação, mas eles se recusaram e a pauta não foi votada novamente.

Em mais uma manobra, na última quarta-feira (19), dirigentes sindicais de entidades representativas dos agentes se recusaram a colocar em votação proposta da gestão municipal, apesar do pedido dos profissionais. Na última assembleia, os sindicalistas ignoraram os gritos de "proposta" e "votação". Foram vaiados pela maioria dos presentes, que acusam os dirigentes de usar a categoria com fins eleitorais.

Em postagem nas redes sociais, o agente Ubiraci Moraes atribuiu ao Sindicato de Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias da Bahia (Sindacs) a manobra para não votar a proposta apresentada pela prefeitura, que poderia levar a um acordo com a categoria, negociado desde maio. Segundo Ubiraci, representantes da Associação dos Agentes de Saúde (AACES) chegaram a tentar ler a proposta, mas foram impedidos.

“A gestão enviou contraproposta que não retira o plano de cargos e vencimentos (PCV), conserva o avanço de nível e garante gratificações. Por manobra do Sindacs (BA), a contraproposta foi impedida de ter sido lida e apresentada à categoria”, escreveu o profissional, ao afirmar que houve "imposição e desrespeito aos servidores”.

O uso político dos agentes pelos sindicatos já é apontado há meses. Ligada a representantes sindicais dos agentes, a advogada Elane Alves (PSD) fez dobradinha na eleição com Matheus de Geraldo (MDB), filho do vereador Geraldo Jr (MDB), presidente da Câmara de Salvador e candidato a vice-governador na chapa do PT. Matheus foi eleito deputado estadual no último dia 2 de outubro.