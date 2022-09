Agentes de saúde fazem manifestação por reajuste salarial em Salvador

Agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias de Salvador promoveram uma manifestação, na manhã desta quarta-feira (21), na Avenida ACM, em frente ao Shopping da Bahia. A categoria reivindica reajuste salarial.

Uma assembleia geral foi organizada pelo Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Contendores de Doenças Endêmicas e Epidemiológicas do Estado da Bahia (Sindacs) às 9h para cobrar a implementação da Emenda Constitucional 120/22 - que dispõe sobre a política remuneratória e valorização da classe.

Após uma concentração em frente ao Shopping, o grupo seguiu em caminhada em direção à Rodoviária de Salvador, deixando o trânsito lento na região até o início da tarde. A situação, no entanto, foi normalizada após o fim da manifestação e a via segue com fluxo normal segundo a Transalvador.

Procurada para se posicionar sobre a manifestação, a Secretaria Municipal de Gestão (Semge) informou que Prefeitura de Salvador apresentou proposta de reajuste salarial estruturada da seguinte forma:

Vencimento - Nível 6 R$ 2.424,00

Nível 6 R$ 2.424,00 Insalubridade - 20% R$ 484,80

20% R$ 484,80 Ad T Serv - 15% R$ 363,60

15% R$ 363,60 Grat SMS - 5% R$ 121,20

5% R$ 121,20 R$ 3.393,60

Os valores, de acordo com a Semge, seriam pagos retroativamente à data da promulgação da EC 120/22, na folha de setembro de 2022. A diferença retroativa seria de aproximadamente R$ 6 mil, a ser pago em uma única vez. A prefeitura ainda informou que foi constatado um repasse menor pela União, correspondente a 637 servidores, o que equivale a uma diferença de aproximadamente a R$ 20 milhões por ano.

"A PMS se compromete a buscar junto à União, administrativamente e judicialmente, a correção do referido repasse e reverter a totalidade desses repasses, a contar do recebimento pela PMS, em benefício da categoria dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias. Tal valor será revertido em Gratificação de Competência em percentual equivalente. Se o valor for repassado retroativamente, ele será pago da mesma forma para cada Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias", declarou.

Além disso, no acordo, ficam mantidos os níveis da tabela salarial, com avaliação de competências a ser realizada no prazo de dois anos. Além do valor de R$ 3.393,60, os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias receberão Auxilio Alimentação e Auxílio Transporte.