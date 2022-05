Agentes de saúde protestam por reajuste salarial em Salvador

Os agentes de saúde (ACS) e agentes de endemias de Salvador (ACE) realizaram mais um protesto por reajuste salarial, na manhã desta terça-feira (10), no Dique do Tororó. Em direção a Estação da Lapa, os manifestantes ocuparam três faixas da via.

Em assembleia realizada no último dia 4, a categoria decidiu pela uma paralisação de 48h em todas as atividades, nestes dias 10 e 11 de maio. O Sindicato da categoria (Sindacs) pede, da Prefeitura, o cumprimento da Emenda Constitucional nº 120/22, que trata dos vencimentos do Piso Salarial Nacional para os trabalhadores.

A legislação federal orienta o pagamento do piso da categoria de R$ 2.424,00. Em Salvador, o salário base do agente de saúde é de R$ 877,07.

De acordo com a Secretaria Municipal de Gestão (Semge), a prefeitura permanece em diálogo com servidores de diferentes categorias, discutindo as reivindicações apresentadas.

"A Prefeitura segue com proposta formalizada que, somados reajuste e concessão de avanço de nível, totalizam um incremento salarial correspondente a 9,72%, conforme apresentado em reunião do dia 27/04 entre os representantes da Categoria das Agentes de Saúde e de Combate de Endemias e o Secretário Municipal de Gestão, Thiago Dantas", diz nota.

A Secretaria alega, entretanto, que a categoria insiste em uma reestruturação da remuneração equivalente a 37%.

O protesto deixou o trânsito congestionado na região e foi encerrado por volta das 13h.