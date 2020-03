Agerba divulga novos horários de funcionamento dos ferry-boats e lanchas

Com o anúncio da redução de passageiros nas embarcações, os novos horários de saída das lanchinhas, que fazem a travessia para Vera Cruz, e dos ferry-boats, que fazem o trajeto até Itaparica, foram divulgados.

A principal mudança é que, aos finais de semana e feriados, as operações das travessias para as Ilhas ficam completamente suspensas. Além disso, estão canceladas as travessias marítimas entre Salvador x Morro de São Paulo, Salvador x Barra Grande e Salvador x Madre de Deus, e vice-versa. Também não haverá transporte hidroviário para fins de turismo nos terminais náuticos do Estado da Bahia.

A medida que entra em vigor a partir desta sexta-feira (20) também prevê redução de 30% da quantidade total de passageiros nas embarcações do Sistema Hidroviário. O objetivo é evitar aglomeração de pessoas e possíveis contágios do novo coronavírus.

O sistema de travessia por Lancha irá operar nos seguintes horários:

- Salvador/Vera Cruz 06:30h, 08:00h, 09:30h, 13:00h, 14:30h, 16:30h, 18:00h e 19:30h

- Vera Cruz/Salvador: 05:00h, 06:30h, 08:00h, 11:30h, 13:00h, 15:00h, 16:30h e 18:00h.

Já no sistema Ferry-Boat (nos dois sentidos) a travessia será realizada sempre às:

6 horas, 7 horas, 8 horas, 12 horas, 14 horas, 18 horas, 19 horas e 20 horas

A medida será publicada através da Resolução Agerba nº 14/2020, no Diário Oficial do Estado de sexta-feira (20).