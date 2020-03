Agnaldo Liz comenta baixas no Vitória: 'Estamos aqui para isso'

Mexer no time de uma partida para outra já tornou-se hábito para o técnico Agnaldo Liz. O comandante do grupo de aspirantes do Vitória ainda não conseguiu - ou não quis - repetir a formação da equipe em seis rodadas do Campeonato Baiano.

Mais uma vez, o treinador mexerá na formação titular para enfrentar o Jacuipense no domingo (15), às 16h, em Riachão do Jacuípe, pela sétima rodada do estadual. Serão pelo menos oito mudanças, algumas forçadas, outras não.

Agnaldo, pelo menos, teve bastante tempo para trabalhar as mudanças na equipe, A última partida do time de aspirantes foi em 1º de março, a derrota por 2x1 no Ba-Vi no Barradão. Foram duas semanas inteiras para treinar.

"Sempre bom ter um período desse de trabalho. Até mesmo pelo fato de termos perdido alguns atletas por cartão, outros por solicitação do time principal. O trabalho foi voltado para que a gente pudesse observar e ajustar dentro daquilo que a gente imaginava de reposições. Para que pudesse ajustar o time no trabalho tático", disse o técnico.

Muitas trocas

Tendo em conta a equipe titular que disputou o Ba-Vi, o zagueiro Nuno e o volante Gabriel Bispo estarão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Mateus Moraes e Paulo Vítor, ambos da base, serão seus substitutos.

Outros dois foram convocados pelo time principal, comandado por Geninho, para surprirem lesões. O goleiro Lucas Arcanjo substituirá Ronaldo, que está lesionado, e o zagueiro Carlos ficará na vaga de Maurício Ramos, também contundido.

Quatro atletas haviam 'descido' do time principal para o sub-23 exclusivamente para disputarem o Ba-Vi. São eles o volante Romisson, os meias Matheus Tenório e Eduardo e o atacante Ruan Levine - esse último, aliás, também se lesionou.

Agnaldo não considera que sejam desfalques: "Não considero que a gente esteja perdendo [jogadores], porque [o Vitória] é tudo uma coisa só. [Considero que] a gente ganhou, estamos aqui para isso mesmo. Trabalhamos esse grupo de transição para quando ele for solicitado [pelo time principal]", disse Agnaldo Liz.

"A gente fica muito contente pelos atletas solicitados. Isso mostra a confiança de todos têm no trabalho desse conjunto formado por equipe principal e de transição. Também abre espaço para outros atletas, o que é importante. Não temos medo de colocar um atleta para jogar, independentemente da idade. Não podemos colocar a responsabilidade em cima do atleta, temos que tratá-los como atletas que estão em maturação e precisam jogar", completou o técnico.