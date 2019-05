Agnaldo Timóteo é internado após passar mal em Barreiras

O cantor Agnaldo Timóteo, 82 anos, passou mal e foi internado no Hospital do Oeste após ser transferido da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barreiras, no oeste da Bahia, nesta segunda-feira (20). A informação é da TV Bahia.

Agnaldo foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a UPA por volta das 16h, com pressão alta, glicemia baixa e vomitando.

Agnaldo veio para a Bahia para se apresentar às 23h de hoje em Santa Rita de Cássia, cidade na região de Barreiras, onde estava hospedado. A cidade terá uma festa para celebrar a padroeira da cidade.

Segundo o filho dele, Cícero Timóteo, contou ao Uol, Agnaldo teve alta agora pela noite e foi descansar em um hotel na cidade. O show foi cancelado por conta do problema de saúde.