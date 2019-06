Agnaldo Timóteo tem melhora e família avalia transferência para SP

O cantor Agnaldo Timóteo, 82, apresentou uma melhora no estado de sáude nesta quarta-feira (5). De acordo com o boletim médico do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), onde está internado desde o último dia 21, o artista "está interagindo melhor e com mais lucidez". Houve melhora também no quadro infeccioso (as células de defesa do organismo reduziram e está sem febre) e no delirium (melhora progressiva da desorientação).

O artista continua internado na unidade de terapia intensiva (UTI), sem previsão de alta. Médicos avaliam o risco x benefício de um transporte aéreo interestadual Bahia-São Paulo ou Bahia-Rio de Janeiro, já que os familiares desejam a transferência do paciente.

No início da semana, a equipe médica havia informado uma piora no quadro do cantor, com o agravamento do quadro infeccioso e de desorientação.

Agnaldo veio para a Bahia para fazer um show na festa da padroeira da cidade de Santa Rita de Cássia, na região de Barreiras, onde estava hospedado, quando passou mal no último dia 20.

Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barreiras, onde deu entrada com quadro de vômito, glicemia baixa e pressão alta.

Os médicos disseram que o cantor sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), e no dia seguinte ele foi transferido para Salvador.