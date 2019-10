Agnaldo Timóteo volta a cantar em missa após ficar 59 dias internado; veja vídeo

Foto: Divulgação

O cantor Agnaldo Timóteo ficou 59 dias internado por ter sofrido um princípio de AVC (acidente vascular cerebral). Após receber alta no último mês, o artista festejou a vida e, na última quarta-feira (16) voltou a cantar durante uma missa no Rio de Janeiro.

A cerimônia aconteceu em homenagem ao aniversário do cantor, que completou 83 anos e ocorreu no Santuário Arquidiocesano da Divina Misericórdia, em Vila Valqueire, na Zona Oeste do Rio.

Agnaldo estava acompanhado dos filhos Keite Evelyn e Márcio Timóteo e do sobrinho Timotinho. Durante a celebração, o artista emocionou a todos cantando a música "Noites traiçoeiras". Assista ao vídeo abaixo:

Internação

Agnaldo Timóteo recebeu alta no dia 19 de setembro após 59 dias de uma luta em que ele saiu vencedor. O cantor sofreu um AVC em Barreiras (BA), no dia 20 de maio e chegou a ser transferido para o hospital Roberto Santos, em Salvador.

No dia 08 de junho ele foi transferido para São Paulo, onde ficou no Hospital das Clínicas. Ele chegou a ficar dias na unidade de terapia intensiva (UTI) e a respirar com a ajuda de aparelhos. Ele foi internado após sofrer um princípio de AVC (acidente vascular cerebral).

Ele terá que fazer alguns meses de fisioterapia, para recuperar os movimentos das pernas, e também fonoaudilogia, para a voz. Ainda não há previsão para o artista voltar a fazer shows.