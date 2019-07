Agora é oficial: Vitória finaliza contratação de Jordy Caicedo

O Vitória aproveitou o último dia da janela de transferências internacionais no mercado brasileiro para finalizar a contratação do atacante equatoriano Jordy Caicedo, de 21 anos.

“Informo que depois de muito esforço o atleta Jordy teve sua transferência concretizada, aguardando apenas a colocação no BID. Jordy tem apenas 21 anos e grande potencial evolutivo. Desejo sorte à nossa nova aquisição”, anunciou o presidente Paulo Carneiro, através do Twitter.

Assim que tiver o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o jogador estará disponível para o técnico Osmar Loss. Caicedo, inclusive, vai viajar ainda nesta quarta-feira (31) para integrar o elenco que enfrentará o Brasil de Pelotas no sábado (3), fora de casa, às 11h, pela 14ª rodada da Série B. A delegação está em Santa Catarina, onde empatou com o Figueirense por 1x1, e seguirá à tarde para o Rio Grande do Sul.

Segundo o CORREIO apurou, o atacante, que pertence ao Universidad Católica de Quito, teve 70% dos direitos econômicos comprados pelo Vitória e assinará contrato de três temporadas, com opção de renovação por mais um. O valor do negócio não foi divulgado pelos clubes, tampouco pelos empresários.

O equatoriano chegou a Salvador no dia 15 de julho. Desde então, tem treinado na Toca do Leão, tanto na academia como em campo. Caicedo foi visto pela primeira vez no Barradão durante o duelo com o Criciúma, no dia 19 de julho, quando o rubro-negro venceu por 2x0. Assistiu àquela partida de um dos camarotes, ao lado da diretoria.

Caicedo é centroavante de origem, mas pode atuar também como ponta. Ele se destacou no Sul-Americano sub-20 de 2017, quando o Equador foi vice-campeão. Fez nove jogos na competição e marcou três gols. No mesmo ano, também jogou o Mundial da categoria e anotou um gol em três partidas. É considerado uma promessa do país.

O último clube dele foi o também equatoriano El Nacional, para o qual foi emprestado em janeiro. Vestiu a camisa da equipe em 13 jogos, todos como titular, e assinalou sete gols.