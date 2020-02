O Carnaval virou cinzas. No Minuto do Carnaval desta quarta-feira (26), o chefe de reportagem Jorge Gauthier destaca a edição especial do CORREIO nesta Quarta de Cinzas e as festas de ressaca que já estão agendadas. Agora faltam 351 dias para o Carnaval 2021. Quem já está contando?