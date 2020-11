Agressor filmado batendo em mulher é denunciado por ameaça e lesão corporal 

Carlos Samuel Freitas Costa Filho, flagrado em vídeo agredindo uma mulher no meio da rua em Ilhéus, foi denunciado por ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica, além da contravenção penal de vias de fato. O Ministério Público ofereceu a denúncia na quarta-feira (4).

A denúncia diz que as agressões, que aconteceram em 20 de junho, causaram "sequelas de acuidade visual, constantes dores de cabeça e perda de parte da força da mão esquerda”. A cena foi filmada e acabou viralizando no último mês.

Depoimentos de testemunhas ouvidas pela polícia apontam que em diferentes ocasiões o denunciado ameaçou a até então companheira e a família dela. Ele também já a teria agredido em outra ocasião.Como as agressões anteriores não foram registradas em boletim de ocorrência e não houve exame pericial na vítima na ocasião, elas foram enquadradas como vias de fato, quando uma pessoa comete atos violentos contra alguém sem causar lesões corporais.

Relembre

Carlos Samuel Freitas Costa Filho se entregou à Polícia Civil no último dia 21. Ao lado de dois advogados, ele se apresentou na 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Ilhéus).

O homem tinha um mandado de prisão preventiva em aberto e estava foragido. Imagens da agressão circularam nas redes sociais na semana passada. A gravação ocorreu em junho.

Na última quinta-feira (15), ele se apresentou à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) do município no Sul da Bahia. Junto com um advogado, o acusado compareceu à unidade depois de saber que estava sendo procurado e começou a ser ouvido por volta das 15h. A vítima também já foi ouvida.

Após prestar depoimento, ele foi liberado por não ter havido flagrante. Ainda na quinta, o Ministério Público Estadual (MP-BA) pediu a prisão do agressor, e agora depende da justiça baiana aceitar ou não a denúncia.

O homem acumulava registros de crime contra honra e ameaça. De acordo com informações passadas ao CORREIO pela Polícia Civil (PC) na noite desta sexta-feira (16), das 10 ocorrências, três são de violência doméstica. Os registros destas foram feitos na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Ilhéus), com inquéritos já remetidos à Justiça.

Na unidade, também estão em curso outros procedimentos, entre eles o inquérito sobre a agressão registrada em vídeo, que resultou na prisão preventiva decretada pela Justiça nesta sexta-feira (16).

Há também uma ocorrência, de 2017, por maus-tratos contra a mãe. Esta ocorrência foi feita por uma vizinha. Além disso, tem ainda um registro de crime contra a honra feito por uma ex-namorada e um de ameaça contra uma mulher fora do contexto da Lei Maria da Penha. Segundo a polícia, nesses três casos, as investigações não puderam avançar, pois as vítimas se recusaram a comparecer para dar mais informações sobre a violência sofrida.

Já outras unidades da Polícia Civil abrigam mais três ocorrências relacionadas a Carlos Samuel: duas de ameaça a uma adolescente fora do contexto da Lei Maria da Penha e um de ameaça e difamação contra um jovem do sexo masculino.