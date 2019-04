Agrishow: contagem regressiva para a maior feira de Tecnologia Agrícola da América Latina

Às vésperas de colher a segunda maior safra de grãos de todos os tempos, o agronegócio brasileiro se prepara para a 26ª Edição da Agrishow, a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina. A feira, considerada uma das maiores do mundo, começa na próxima segunda-feira (29/04) em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

Até o dia 03 de maio o evento reunirá mais de 800 marcas nacionais e internacionais, e deve receber mais de 150 mil visitantes. Cerca de 80 países vão estar presentes na feira. A expectativa é ultrapassar o volume de negócios alcançado na edição anterior, quando o montante chegou a R$ 2,7 bilhões.

“Estamos vivendo um momento muito positivo em termos de economia geral do país. A agricultura continua sendo um dos principais impulsionadores do crescimento econômico e acreditamos que isso se refletirá também nos negócios realizados durante a Agrishow”, afirma João Carlos Marchesan, presidente da Associação da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), uma das organizadoras do evento.

Durante cinco dias, dentro de uma área de 520 mil metros quadrados, serão apresentadas as principais tendências mundiais e novidades em máquinas, produtos, implementos agrícolas, tecnologias digitais e serviços para todas as cadeias produtivas do agronegócio.

A feira é realizada por um pool de entidades formado pelas principais instituições do setor, entre elas a Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), a Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda), a Federação da Agricultura e da Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) e a Sociedade Rural Brasileira (SRB).





Ocupando uma área maior em 2019, a Agrishow reunirá mais de 800 marcas de produtos agrícolas. (Foto: divulgação)

Novidades

Nesta edição, o evento vai contar com uma Arena de Inovação, destinada à agricultura digital, com espaço para startups e projetos focados em conectividade.

Numa área de plantio, com mais de 6 mil metros quadrados, os visitantes também poderão ver de perto uma demonstrações de campo e a aplicação de produtos inovadores, principalmente nas áreas de irrigação e insumos.

“A Agrishow 2019 volta a dar espaço e destaque para os segmentos de sementes, fertilizantes e defensivos. A principal razão para esse retorno é que o visitante da feira vem em busca de tecnologia, pesquisa e conhecimento, e esses insumos têm incorporado constantemente essas características em seus processos produtivos”, aponta Francisco Matturro, presidente da Agrishow 2019.

Já a Arena do Produtor Artesanal trará produtos da cafeicultura, além de doces, embutidos, cachaças e outros produtos gerados pelos agricultores brasileiros. Os produtores rurais também vão ter acesso ao Lounge Jurídico, que fornecerá orientações sobre questões legais.

“Teremos também, como novidade, a área de horticultura, em que, pequenos, médios e grandes produtores conhecerão as mais novas tecnologias em cultivo irrigado e em estufa. Comercializaremos toda estrutura dessa cultura, além de um portfólio completo de sementes, adubos selecionados e apoio técnico especializado”, comenta Ricardo Izidório, superintendente comercial de insumos da Coopercitrus.

A feira também promete ser o palco de intensos debates, palestras, rodadas internacionais de negócios, e reuniões entre os principais representantes do agronegócio nacional.

Vitrine

A Agrishow serve de termômetro para destacar a importância da produção agropecuária na economia do país. Pesquisas indicam que a comercialização de máquinas e implementos agrícolas deve crescer cerca de 10,9% em 2019. De acordo com o IBGE, o agronegócio movimenta mais de 570 bilhões de reais por ano no Brasil. O setor é responsável por 22% do Produtor Interno Bruto do país.

Serviço:

O QUE: AGRISHOW 2019 – 26ª Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação

QUANDO: 29 de abril a 3 de maio de 2019

ONDE: Rodovia Antônio Duarte Nogueira, Km 321 - Ribeirão Preto (SP). Das 8h às 18h.