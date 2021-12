'Aguardando conclusões sobre a ômicron', diz Bruno Reis sobre Carnaval

O prefeito Bruno Reis afirmou que aguarda os estudos sobre a variante ômicron para decidir sobre o Carnaval. Ele voltou a dizer que se fosse definir agora, a festa não seria realizar.

Bruno ressaltou que este é o momento de aguardar. "O final de novembro coincidiu com a chegada de uma nova variante e aumento expressivo de casos na Europa. Se tivesse que decidir nesse momento, era pela não realização (do Carnaval). Estamos aguardando as conclusões finais sobre a variante ômicron para tomar essa decisão", disse.

O prefeito ainda falou que depende de uma conversa com o governador Rui Costa, para bater o martelo. "Não adiantava a gente sentar antes e hoje talvez não adiante porque não há o que pensar, o que fazer. É o momento de aguardar um pouco para tomar uma decisão".

Nas redes sociais, o Rui também falou que não vai se precipitar sobre o assunto. "Sei da ansiedade dos empresários do Carnaval por uma definição sobre a realização da festa. É uma atividade importante, mas a prioridade é a saúde dos baianos. Não vou decidir de forma antecipada sobre a realização ou não do Carnaval", escreveu.

O governador ainda alertou para os índices da pandemia, que deixaram de cair. "Há quase 90 dias não cai o número de leitos de UTI nem o número de contaminados na Bahia. A decisão de autorizar ou não a festa será anunciada quando nos sentirmos seguros", finalizou.