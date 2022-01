Águas Claras: Mulher leva três tiros dentro de carro ao voltar de festa

Uma mulher começou o ano passando por um grande susto. Quécia Carla Moreira Souza, de 35 anos, voltava de uma festa de carro, quando levou três tiros. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (4), no bairro de Águas Claras.

A mulher estava no banco do carona do veículo, que era dirigido por um amigo. Ela foi atingida na região do flanco - região lateral do abdômen - e está internada no Hospital do Subúrbio. Não há informações sobre o seu estado de saúde. O amigo dela e condutor do veículo saiu ileso da ação dos criminosos.

Segundo a Polícia Civil, o carro foi alvo de um grupo, mas nenhum dos integrantes foi localizado até o momento. O caso será investigado pela 13ª Delegacia (Cajazeiras). Procurada, a Polícia Militar disse que não foi acionada para a ocorrência.

Agentes da delegacia responsável pela investigação do crime informaram que o casal de amigos estava em um bar, no bairro de Cajazeiras VI quando, por volta das 4h, resolveu retornar para casa. Ambos moram no bairro de São Caetano.

A dupla saiu em um Volkswagen Gol e, quando chegou na Via Regional, nas imediações da Ladeira de Águas Claras, um dos pneus furou. O amigo da vítima, que estava ao volante, desceu para fazer a troca e, pouco depois, foi surpreendido por bandidos, que surgiram em cima de um morro e começaram a atirar no carro.

As balas acertaram o para-brisa, o capô e a lateral direita do veículo - momento em que um dos projéteis teria atravessado a atingido Quécia, que posteriormente foi socorrida para o Hospital do Subúrbio.

"Mas muita coisa precisa ser esclarecida. Primeiro, por que esses bandidos atiraram num carro do nada? A informação que tivemos é que a mulher foi socorrida pelo amigo no mesmo carro. Como pode? Ele foi tão rápido e eficaz que conseguiu trocar o pneu para prestar o socorro? Outra coisa: primeiro ela disse que o carro havia quebrado na via, mas depois contou que o pneu furou. O que aconteceu de fato?", disse um dos investigadores do caso.

O policial disse ainda que aguarda a alta médica de Quécia para que alguns pontos do crime sejam esclarecidos. "Ela é a chave desse quebra-cabeça. Vamos confrontar as versões. O carro também será periciado e o laudo vai nos ajudar a esclarecer toda a situação", declarou.

A reportagem tentou contato com familiares de Quécia e com o amigo que estava ao volante, sem sucesso.