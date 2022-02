Aila Menezes recebe alta após quatro dias internada com infecção intestinal

Reconhecida por sua participação na temporada 2013 do programa "The Voice Brasil", a baiana Aila Menezes, de 33 anos, teve alta hospitalar na sexta-feira (28), após ter sido internada no último dia 25 no Hospital da Bahia, em Salvador (BA), com um quadro de inflamação intestinal.

"Fiquei quatro dias internada. Graças a Deus, e aos médicos, que foram muito rápidos e assertivos, a minha resposta ao tratamento foi surpreendente", disse em bate papo com a revista "Quem".

Ela explicou que o caso foi o de uma infecção grave em todo o intestino e no abdômen: intestino grosso, delgado e duodeno. "Tive inchaço no abdômen inteiro. Parecia que eu estava grávida de nove meses, distendeu meu abdômen. Está desinchando aos poucos", revelou. O tratamento está sendo feito de casa.

Agora, Menezes aguarda a estabilização completa para saber, a partir de novos exames, a origem do problema. Segundo avalia a equipe médica que cuidou dela, é possível que a artista seja portadora da Doença de Chron.

"Vamos fazer enteroressonância, hemograma, outra tomografia e colonoscopia para enfim descobrir o que vem me afligindo há três meses", explicou a cantora.

No dia 12 de fevereiro, ela tem um show marcado no Largo Quincas Berro D'água, no Pelourinho, onde lançará uma música nova, de nome 'Pagode Latino'.