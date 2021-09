Ailton Krenak participa de série de conversas sobre ciência em setembro; veja programação

O autor indígena Ailton Krenak é um dos convidados do mês de setembro da série de programas Ciência e Sociedade, do Instituto Conhecimento Liberta, que vai ao ar todas as terças às 18h em canais no Youtube (veja mais abaixo).

Comandam os programas o imunologista baiano Gustavo Cabral e o economista Eduardo Moreira, que debatem com os convidados.. "É uma forma da gente discutir os diversos viés que a sociedade tem e a sua importância para a sociedade de um modo geral. Discuto desde pessoas da política, medicina, ciência, meio ambiente, diversas representações sociais. Sempre trazendo esse contexto de mediação e utilização da ciência em prol da sociedade", explica Cabral.



Leia também

'Vida sustentável é vaidade pessoal', diz Ailton Krenak

Na terça da semana que vem (14), o convidado será Flávio Dino (PSB), governador do Maranhão. Na outra semana, no dia 21, será a vez do médico e ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha. Por fim, na última terça do mês (28) será a vez de Krenak, ambientalista autor de livros como Ideias para adir o fim do mundo e A vida não é útil.

Cabral, que é baiano de Tucano, esteve envolvido no desenvolvimento da vacina contra o vírus da zica ainda em modelos animais. Foi capa da prestigiada revista Vaccines. Conheça mais a história do cientista. Eduardo Moreira é um economista do Rio que trocou a vida no mercado financeiro pela de palestrante e escritor.

É possível acompanhar o programa todas as terças pelo canal de Eduardo Moreira e no do Instituto Conhecimento Liberta.