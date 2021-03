Ainda intubado, ator Paulo Gustavo segue com melhora no quadro clínico

O ator Paulo Gustavo tem respondido bem à intubação e apresentou "curva de melhora" nos últimos três dias, de acordo com informações da assessoria do artista.



“Os quadros clínico, laboratorial e radiológico do paciente demonstram boa resposta ao tratamento instituído pela equipe profissional, sobretudo nas últimas 72 horas. Continuamos confiantes em sua plena recuperação”, diz um boletim da equipe médica de Paulo Gustavo.



O humorista segue em ventilação mecânica invasiva, desde o último domingo (21), como medida terapêutica da Covid-19.

Paulo Gustavo foi internado no último dia 13 de março em um hospital do Rio de Janeiro com um quadro de Covid-19.