Ainda não começou? Abertura oficial do Carnaval será quinta-feira no Farol da Barra

O Carnaval de Salvador começa oficialmente nesta quinta-feira (20), com cerimônia realizada no Farol da Barra, a partir das 18h. Na ocasião, o prefeito ACM Neto fará a entrega oficial das chaves da cidade ao Rei Momo a bordo de um trio elétrico no formato “Pranchão”.

O equipamento também será utilizado para a apresentação que dará início à folia momesca da capital baiana. O cantor, compositor e instrumentista Carlinhos Brown estará acompanhado por cerca de 150 músicos do Movimento Percussivo Timbaleira Drummers. Juntos, eles irão fazer a festa dos foliões.

Ainda tocam com patrocínio da Prefeitura, nesta quinta-feira, no Circuito Dodô, uma série de grandes artistas do Carnaval baiano, a exemplo de Harmonia, Claudia Leitte, Denny Denan, Daniela Mercury, Banda Eva, Mudei de Nome, La Fúria, Rafa e Pipo Marques, Margareth Menezes, O Poeta, Araketu e Chiclete com Banana.

O governador Rui Costa ainda não definiu se participará da abertura oficial com o prefeito, na Barra, ou se seguirá para o Campo Grande, onde Leo Santana e Psirico, sem cordas, abrem 18h a festa no circuito Osmar, com patrocínio do governo do estado. A agenda de Rui só deve ser fechada na própria quinta-feira à tarde.

Já tem festa hoje!

Quem não quiser esperar até amanhã, já pode ir nesta quarta-feira (19) para Barra, Santo Antonio Além do Carmo ou Nordeste de Amaralina. Já é o quarto dia do pré-Carnaval de Salvador, que teve início no último final de semana com o Fuzuê e Furdunço e, ontem, com o Pipoco, todos esses movimentos entre Ondina e Barra.

Barra

O Circuito Sérgio Bezerra receberá, a partir das 19h, além da Banda Habeas Copos, umas das mais tradicionais da folia, mais 25 grupos musicais. O desfile sairá do Farol da Barra e cada atração terá duas horas para desfilar.

O circuito, que leva o nome do fundador do Habeas Copos, passa pela Avenida Oceânica até a altura do antigo Barravento, entra pela Rua Airosa Galvão e termina antes do cruzamento com a Avenida Centenário.

Confira a programação:

Xupisco, Gravata doida, Concentra + não sai, Quero mais, Pinguço, Cachasambier, As piriquitas, Soagentê, Habeas copos, Alerta Geral, Hoje eu Posso, A barca tricolor, 100 comentários, O caldo, Cerveja e pimba, Jus barril, Bloco da faixa, Bloco de Caitité, Bloquete, Bloquinho do gigante, Chuveirão, Esquenta, Fauna e flora, Os primos, Tomo todas e Mulheres no comando

Santo Antonio Além do Carmo

Diversos bloquinhos vão deixar ainda mais charmosas as ruas deste canto do Centro Histórico. Vão desfilar, a partir das 19h, os blocos Gravata Doida, Segura e Ataca e Bendito Seja Carnaval.

Para segurança dos foliões, haverá alteração no trânsito a partir das 18h - com a interdição do tráfego de veículos na Cruz do Pascoal, Rua Direita de Santo Antônio, e no Largo do Santo Antônio.

A partir das 19h será feita a instalação de barreiras móveis na Ladeira do Carmo com as ruas do Carmo, do Passo e do Taboão; na Praça dos Quinze Mistérios com a rua dos Marchantes; na rua dos Perdões com a rua Vital Rêgo; e na rua Direita de Santo Antônio com o Largo de Santo Antônio.

Também haverá interdição do tráfego de veículos na Travessa dos Perdões, nas ruas dos Perdões, dos Adôbes, do Passo, do Carmo, dos Marchantes, Direita de Santo Antônio, no Largo do Santo Antônio e na Cruz do Pascoal.

Serão instaladas barreiras móveis, a partir das 20h, na Rua Direita de Santo Antônio com Largo de Santo Antônio; na rua dos Perdões com a Vital Rêgo; na rua Siqueira Campos com a Engº João Pimenta Bastos; Nas ruas Siqueira Campos, dos Perdões e dos Adôbes; na Ladeira do Boqueirão com a rua Direita de Santo Antônio; e na Ladeira do Carmo com as ruas do Carmo e do Passo.

Nordeste de Amaralina

Oficializado pela prefeitura em 2015, como circuito oficial, a festa no bairro começa nesta quarta, a partir das 18h, e só para na terça-feira de Carnaval (25). O circuito homenageia Manoel dos Reis Machado, o Mestre Bimba, que nasceu em Salvador em 23 de novembro de 1900.

Criador da capoeira regional, Mestre Bimba teve o seu primeiro contato com a modalidade ainda criança, quando iniciou a carreira na Estrada das Boiadas, atual bairro da Liberdade. Foi um dos capoeiristas mais conceituados em sua época e um lutador temido por conta da sua capacidade. Foi ainda "cantador" e percussionista.

Desfilam hoje:

Nucana, Bloco da Prevenção, Swing Afro, Magia, Bloco As Donzelas, Bloco Sedução do Samba, Bloco Os Canibais, Bloco Complexo do Samba, Bloco Bamboxê.



