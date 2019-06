'Ainda não dá', avisa Bellintani após foto de Talisca viralizar

Nem adianta alimentar esperanças, torcedor tricolor. Anderson Talisca não irá voltar a jogar no Bahia. Ao menos agora. Hoje no Guangzhou Evergrande, da China, o jogador revelado pelo time baiano está em Salvador e utilizando as instalações do Fazendão para se recuperar de uma lesão no joelho, mas não será contratado pelo clube.

"Falando bem direto, não dá ainda. É um jogador que nos honra, um dia vai voltar, mas Talisca está fazendo tratamento, então tem cerca de 60 dias de tratamento no mínimo. Escolheu o Bahia, que tem profissionais à altura. Me ligou, abrimos as portas. É bonito vê-lo com a nossa camisa, mas não vai ser dessa vez", afirmou o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, em entrevista ao Programa do Esquadrão, da Rádio Sociedade.

"Ele tem contrato longo, ganha o que merece, mas não dá para a gente ainda não. Temos que sonhar bastante, mas com os pés no chão. A foto dele com Gilberto ficou bonita. Mas tenho que ser sincero para não alimentar no torcedor algo que está fora do nosso alcance", encerrou o assunto. Segundo o CORREIO apurou, o salário de Talisca na China é na casa dos milhões.

As especulações sobre uma possível contratação de Talisca ganharam corpo após o atacante Gilberto postar no Instagram uma foto com ele nas dependências do Fazendão. Antes, o próprio Talisca já havia puiblicado um vídeo na mesma rede social em que aparece fazendo tratamento no clube.

Talisca não está na mira da diretoria tricolor, mas Bellintani voltou a afirmar que pretende reforçar o elenco com a contratação de dois jogadores. "A gente quer o elenco unido, forte. Lógico que teremos contratações, mas devem vir para somar e não para satisfazer o desejo do torcedor. Tem que ser para elevar o nível técnico do time. Não estamos próximos de anunciar. Temos que ir com cuidado, fazer a melhor negociação possível, trazer um ou dois atletas que possam somar decisivamente na elevação do nível técnico do grupo", afirmou o dirigente.

Em outra ocasião, Bellintani havia citado as posições que pretende reforçar: zaga e meio-campo.

Com 13 pontos, o Bahia é o 6º colocado na Série A do Campeonato Brasileiro. O tricolor volta a entrar em campo no sábado (8), às 19h30, contra o Ceará, no Castelão, em Fortaleza. Antes da pausa para a Copa América também enfrentará o Internacional, no dia 12, no Beira-Rio, em Porto Alegre.