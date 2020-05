Ainda não é lockdown: Centro, Boca do Rio e Plataforma terão bloqueios a partir de sábado (9)

A prefeitura de Salvador divulgou nesta quinta-feira (7) que Centro da cidade, Boca do Rio e Plataforma terão bloqueios em Salvador a partir deste sábado (9).

Inicialmente, os bloqueios vão durar sete dias. De acordo com o prefeito ACM Neto, as medidas não podem ser chamadas de lockdown, visto que a ação, mais extrema, envolve isolamento total e compulsório, mas buscam diminuir o avanço da pandemia do novo coronavírus na capital baiana.

A estratégia da prefeitura envolve a regionalização das ações buscando o apoio e proteção aos moradores.

De acordo com a prefeitura, o transporte público permanecerá inalterado, ou seja, a população tera acesso total aos meios de transporte. A interdição viária, entretanto, nessas regiões, acontecerá das 7h às 19h. Moradores, mediante a apresentação do comprovante de residência, poderão acessar a qualquer hora do dia.

Trecho da interdição no Centro

(Foto: Reprodução/YouTube)

Veja a proposta de trânsito apresentada pela prefeitura

(Foto: Reprodução/YouTube)

Estarão proibidas todas as atividades comerciais (formais e informais), assim como os serviços não essenciais. Isso não vale para supermercados, farmácias, bancos e lotéricas.

No Centro da cidade, o bloqueio acontecerá na Avenida Joana Angélica e na Avenida Sete de Setembro. "Além dessas, há outras áreas que estão chamando atenção pelo número de casos: Rótula da Feirinha, em Cajazeiras; alguns locais em Periperi, Paripe e Liberdade. Para que a gente possa refinar a operação, estamos começando nessas áreas, mas outras poderão ter restrições futuramente", afirmou o prefeito ACM Neto em coletiva.

ACM Neto em coletiva de imprensa nesta tarde de quinta-feira (7)

(Foto: Reprodução/YouTube)

Rui Costa também participa da coletiva remotamente

(Foto: Reprodução/YouTube)

Lockdown total não é descartado

Ao anunciar os bloqueios na quarta-feira (6), o prefeito ACM Neto não descartou a possibilidade de estendê-la para toda capital. “O lockdown total foi tratado como uma hipótese durante reunião entre a prefeitura e o governo do estado na segunda-feira (4). No entanto, o diálogo vem acontecendo diariamente e, se for preciso, vamos adotar as medidas necessárias. Vamos observar o comportamento das pessoas durante o isolamento que faremos de algumas áreas da cidade, a partir de sábado, e então analisar se haverá a necessidade de estender a ação para toda a cidade”, explicou.

O transporte público também passará por alterações porque houve um aumento no número de passageiros na última semana. Antes, apenas 28% dos usuários estavam usando o sistema, mas esse número saltou para 35% nos últimos dias. A maior circulação de pessoas justamente quando o vírus está mais ativo na cidade preocupa as autoridades.

Até a manhã desta quarta (6), Salvador estava com 128 leitos de UTI e 238 leitos clínicos ocupados. Juntos, município, estado e rede privada oferecem 489 acomodações de UTI e 444 clínicas. Até a manhã desta quarta, havia 2.599 casos confirmados do novo coronavírus apenas em Salvador. Em toda a Bahia, são 4.247 pacientes.

Entenda o que é o lockdown, que pode ser adotado em Salvador

Segundo as previsões, se a taxa de contaminação continuar em 7%, a partir do dia 14 não haverá mais leitos clínicos disponíveis, e em 20 de maio acabam os de UTI. O pico da crise vai se estender até 23 de junho, quando a curva de contaminação finalmente vai começar a baixar.

A Pituba é o bairro com o maior número de infectados em Salvador até o momento. Na segunda-feira (4), a Secretaria Municipal da Saúde divulgou a lista das regiões mais afetadas da cidade. Na Pituba são 65 casos confirmados, sendo seguida por Brotas (52), Patamares (37), Bonfim (31), Federação (29), Liberdade (25), Engenho Velho de Brotas (24), Imbuí (24), e Uruguai (24). Em bairros populares o movimento de pessoas nas ruas é maior e isso também tem chamado à atenção das autoridades.

Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) informou que ainda não há motivo para o lockdown total em Salvador, mas que isso pode ocorrer caso não cheguem novos respiradores para abrir leitos de UTI, não haja profissionais suficientes para abrir novos leitos, e aumente a taxa de crescimento de novos casos. A pasta reassaltou que o governo tem realizado um planejamento para abertura de novos leitos em toda a Bahia.

Isolamento no estado

O governo da Bahia também não descarta a adoção do lockdown no estado, mas no momento não há previsão para isso. A gestão estual informou que essa decisão depende da evolução da taxa de crescimento na Bahia. O isolamento total, caso seja adotado, não deve acontecer em todo estado ao mesmo tempo também. O assunto é discutido exclusivamente pelo gabinete de crise do governo neste momento.

Há cerca de dez dias, o governador Rui Costa pediu apoio das Forças Armadas para garantir o cumprimento dos decretos estaduais e municipais na região Sul da Bahia. Desde março, representantes da Marinha, Exército e Aeronáutica no estado se colocaram à disposição do governo para ajudar. Depois de concordar em ajudar no Sul do estado, contudo, as Forças Armadas anunciaram que não teriam condições de dar o apoio, sem explicar a razão.

O governo diz que caso seja preciso e haja interesse, aceitará futuramente o apoio das Forças Armadas novamente.