Ainda não sabe o que fazer no Ano Novo? Veja opções de festas privadas

Com um início de verão chuvoso e a pandemia ainda existente, muita gente ficou desanimada para programar o Réveillon com a antecipação necessária e agora decidiu buscar alguma coisa para fazer e não deixar a virada passar em branco (a não ser o alvo tradicional do vesturário). Apesar de ainda não ser possível a realização de festas maiores, como a Virada Salvador, uma série de eventos privados acontecerão na capital e regiões como o Litoral Norte, graças ao decreto estadual permite que sejam realizadas festas privadas com público de até 5 mil pessoas em toda a Bahia.

A medida vale para cerimônias de casamento, eventos urbanos e rurais, em logradouros públicos ou privados, circos, parques de exposições, solenidades de formatura, feiras, passeatas e afins. A ampliação também vale para funcionamento de zoológicos, parques de diversões, museus e similares, desde que observados os protocolos sanitários.

Apesar da liberação, todos os casos exigem comprovação de vacinação para ter acesso. A confirmação pode ser feita através do cartão fornecido no momento da imunização ou pelo Certificado Covid, obtido através do aplicativo Conecte SUS, do Ministério da Saúde.

Abaixo, fizemos uma lista com festas que acontecerão entre os dias 31 de dezembro e 1 de janeiro, e ainda têm ingressos disponíveis. A programação tem festas que acontecem em locais como o Museu de Arte Moderna (MAM), na Avenida Contorno, até uma virada com Bell e Durval lá em Praia do Forte, na Linha Verde.

- Sollar Baía (MAM)

O Sollar Baía, aberto no começo desse mês, vai garantir o Réveillon do MAM (Museu de Arte Moderna da Bahia). A festa começa às 21h e vai até 4h. Com animação por conta de Adriano Rezende e o reggae de Lutte. Quem optar por mesa para quatro pessoas paga R$ 450 e tem direito a um espumante. O bistrô para dois custa R$ 200 e também dá direito a um espumante. Reservas pelo telefone (71) 98460-0646.



- Réveillon Axé Maré com Melim (Vilas do Atlântico)

O trio Melim, formado por Diogo, Gabi e Rodrigo Melim, anima a virada no Réveillon Axé Maré, que será realizado próximo à barraca Maré Blu, em Vilas do Atlântico, no dia 31 de dezembro, a partir das 22h, para apresentar repertório que inclui Amores e Flores, o novo álbum lançado em janeiro. Os ingressos custam entre R$ 290 e R$ 500. Vendas no Ingresse, Bora Tickets do 2º Piso no Shopping da Bahia e no Caranguejo de Vilas. Venda de mesas apenas pelo WhatsApp (71) 98809-0677



- Réveillon do Bailinho, com Cortejo Afro e Márcia Castro (Trapiche Barnabé)

Inspirado no seu recém lançado disco, AXÉ, Marcia Castro prepara show especial para o Réveillon do Bailinho. Com shows do Cortejo Afro, Marcia Castro e Bailinho de Quinta, a partir das 21h do dia 31 (sexta), a festa do Bailinho de Quinta vai sacudir e abalar o Trapiche Barnabé para dar as boas-vindas a 2022! O evento é open bar e os ingressos estão à venda no Sympla, custando R$ 349, com Open Bar.

- Réveillon 7 Mares (Jardim dos Namorados)

Com grade de atrações diversa e serviço de Open Bar Premium, é esperado um público igualmente eclético, formado por famílias e grupos de amigos. Os ingressos estão no 3º lote e é possível reservar últimas mesas de 4 pessoas. A animação ficará por conta do som de Forró Do Tico, DH8, Guga Meyra e DJ Pedro Chamusca. O Open Bar será de Cerveja Spaten, Whisky Ballantines, Gin Beefeater, Vodka Absolut, água e refrigerante.

Ingressos custam R$ 320 e são vendidos no Sympla ou Clínica do iPhone. Menores de 18 anos só terão acesso acompanhados dos pais ou responsáveis com Procuração Pública. Mais informações: (71) 3599-7657 e (71) 93500-7874 (WhatsApp).

- Réveillon de Forró (Rio Vermelho)

Idealizado por Jó Miranda, O Virô Forró, está na sua quarta edição, sempre reunindo os forrozeiros para curtir o melhor do ritmo autêntico nordestino e que agora é também patrimônio Imaterial do Brasil. No próximo dia 31, a partir das 20h, no ErrePe 1878 (Rio Vermelho) acontece o Réveillon de Forró da Bahia. Além do show de Jó, esse ano vai contar com a discotecagem do grupo ForróSound e uma atração surpresa. As vendas são pelo contato (71) 98817-8917. Ingressos custam R$ 40 individual; Casadinha: R$ 60; e mesa para 4 pessoas: R$ 190.

- Réveillon no Paraíso, com Jau e Filhos de Jorge (Pier XV)

Apostando em espaços diversificados, o Réveillon no Paraíso oferece entretenimento para o público em três áreas diferentes: a arena, com visão frontal para o palco e preços acessíveis; o camarote, com um conforto a mais para curtir a festa; e por fim a área all inclusive que contará com um serviço premium de buffet e open bar de whisky, vodca, gin, cerveja Heineken, água mineral, energético, refrigerante e suco. O público poderá degustar caldos, frios, frutas,petiscos, crepe, jantar – que será servido após a virada do ano, e para aqueles que gostam de amanhecer na festa, o evento ainda disponibilizará um café da manhã.

A animação da noite ficará por conta de quatro atrações super especiais, que prometem colocar o público para entrar em 2022 na melhor vibe. Entre os shows, estão o cantor Jau, as bandas Filhos de Jorge e DH8 e o DJ Pedro Chamusca. Os portões estão programados para serem abertos às 19h e o valor dos ingressos varia entre R$ 100 à R$ 4.500,00. Vendas no site.

- Réveillon Praia do Forte, com Bell e Durval

A festa, que acontece na praia do castelo em Praia do Forte, contará com 4 pontos de encontro na Praia do Forte com transfer em vans exclusivas, que levarão os convidados até o local da festa com tranquilidade conforto e segurança, sendo um deles no estacionamento da prefeitura e os outros 3 na entrada dos condomínios Aldeia dos Pescadores, Porto das Baleias e Piscinas Naturais.

As mesas para a noite da virada já esgotaram e os últimos ingressos individuais estão disponíveis no site, custando, a noite de Réveillon, R$ 1.390 o ingresso individual.

- Beach Farol realiza Réveillon Pé na Areia (Itapuã)

Afrodisíaco, Nandda Fernandes e Alex Sander, são as atrações que vão animar a noite do réveillon no clube. A festa terá opções de espaços diferentes: a pista, com ingresso individual e não dá direito a mesa, o bistrô, mesa para 2 ou 4 pessoas, o bangalô que dá acesso a 8 pessoas e o quiosque com direito a 10 pessoas. Os ingressos custam de R$80 a R$600 podem ser adquiridos através do Sympla e no local, no dia da festa. Espaços reservados são vendidos apenas pelo canal de venda no WhatsApp (71) 9 8406-0064