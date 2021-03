Ainda sem anúncio oficial do Vitória, Roberto tem nome publicado no BID

O lateral esquerdo Roberto, de 30 anos, ainda não foi oficialmente anunciado pelo Vitória, mas já pode estrear com a camisa rubro-negra. Nesta quinta-feira (11), o jogador teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Com a regularização, Roberto, que também atua como atacante, já está disponível para atuar pelo Leão no clássico Ba-Vi deste sábado (11), às 16h, no Barradão, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste.

Nome de Roberto foi publicado no BID

(Foto: Reprodução)

O Bahia, aliás, é justamente o clube que revelou. Em 2009, o atleta participou de oito jogos pelo tricolor na Série B do Brasileiro e, nessa época, conheceu Paulo Carneiro, que era executivo de futebol do Esquadrão e, hoje, é presidente do Vitória. A negociação para a ida de Roberto ao rubro-negro foi feita em contato direto entre os dois.

Roberto estava na Chapecoense na temporada passada, e foi uma das peças importantes na conquista do título da Série B 2020, com 16 jogos feitos e um gol marcado. Ele estava no Verdão do Oeste desde 2017 e, durante toda a passagem, participou de 54 partidas. Atuou como lateral esquerdo, que é sua posição de origem, e também como volante, meia e atacante.

Nos últimos anos, foi emprestado para Londrina (2018) e Figueirense (2019). Ele ainda acumula passagens por Campinense, Fluminense de Feira, Feirense, Icasa, Ferroviária, Náutico, Bragantino, Athletico-PR e Santa Cruz.

Roberto chega ao Vitória para ser o titular da lateral esquerda. Atualmente, o técnico Rodrigo Chagas tem escalado o jovem Pedrinho, de 18 anos, no setor.