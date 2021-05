Ainda tem dúvidas sobre futuro dos bitcoins e criptomoedas?

Quais as perspectivas de cenário futuro para investimento em criptomoedas? Liberato Farias



Olá, Liberato. As criptomoedas vêm ganhando espaço nos principais mercados mundiais. Prova disso é o surgimento de novas cibermoedas e do movimento recente de valorização expressiva do Bitcoin, em março do ano passado. Mas não dá para prever o que vai acontecer no futuro, já que é um ativo volátil e sem regulamentação nos Bancos Centrais, portanto, desenhar com clareza o que irá acontecer não é possível, mas acredito que há uma forte tendência de ampliação de usuários, que usam as criptomoedas como meio de troca e reserva de valor, mas também, infelizmente, na ocultação de riqueza e realização de transações financeiras sem o acompanhamento dos órgãos fiscalizadores. Observo em alguns artigos, que especialistas apontam uma possibilidade que é a experimentação estatal das moedas digitais, com Estados Nacionais criando suas próprias criptomoedas. Se isso ocorrer, aumenta a competitividade e movimenta o mercado.





Ainda sobre as criptomoedas, há alguma espécie de segurança, garantia mínima por parte das instituições financeiras ou mesmo governo? Liberato Farias



Olá Liberato. A grande questão dos investimentos em criptomoedas é a volatilidade e a segurança. O que faz o investidor optar ou não por comprar Bitcoin é justamente, a perspectiva de ganho versus risco e esse risco tem relação direta com o mercado, oferta e demanda. Ainda que exista o risco de ser furtado por meios cibernéticos, vale destacar que todas as transações são criptografadas, com um elevado nível de segurança, porque se trata de um registro público com todas as transações realizadas desde o início. Ou seja, cada nova transação é imediatamente verificada pelo bloco anterior de informações e assim, simultaneamente, gerando uma grande necessidade computacional para processamento. Portanto, a questão da segurança está relacionada ao Blockchain que será utilizado, quando maior for a capacidade de processamento, melhor será a segurança.





