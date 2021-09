Ainda vale a pena abastecer com gasolina na Bahia; veja por que

O preço da gasolina ultrapassou os R$ 7 em diversos estados, mas aqui na Bahia ainda vale a pena abastecer o carro com o combustível.

Segundo levantamento feito pelo Uol, apesar da disparada do preço, apenas no Mato Grosso e em Goiás vale mais a pena abastecer com etanol por donos de carro flex.

Na Bahia, o preço médio do litro do etanol, segundo o Índice de Preços Ticket Log (IPTL), custa R$ 5,049.

O custo por km rodado com etanol fica R$ 0,594

Já o preço médio do litro da gasolina comum custa R$ 6,118.

Assim, o custo por km rodado com gasolina comum ficou em R$ 0,532.

Os dados refletem os valores entre 1 e 31 de agosto.

Isso porque o consumo com etanol costuma ser 30% maior que o da gasolina. O índice varia de acordo com o veículo.

Onde o etanol vale a pena

Goiás

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,627

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,544

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,296

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,547

Mato Grosso

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,497

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,529

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,131

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,533

Veja o comparativo com outros estados

Ceará

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,432

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,639

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,051

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,526

Pernambuco

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,399

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,635

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,057

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,527

São Paulo

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,290

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,505

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,690

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,495

Sergipe

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,650

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,665

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,231

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,542