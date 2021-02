Ainda vinculado ao Vitória, Caicedo é anunciado por clube búlgaro

O atacante equatoriano Jordy Caicedo, de 23 anos, foi anunciado nesta sexta-feira (5) pelo CSKA Sofia, da Bulgária. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o jogador aparece vestindo a camisa 30 do novo clube.

Caicedo, porém, ainda tem vínculo com o Vitória. De acordo com o diretor jurídico do Leão, Dilson Pereira, o atleta não está autorizado a assinar contrato com outro time.

"Ele ser apresentado não significa que possa ser registrado pelo CSKA. O registro, para dar ao jogador condição de jogo, só pode ser feito com a autorização do Vitória. Como o Vitória não deu a autorização - e não dará -, ele terá que pedir na Fifa uma autorização. Estamos atentos a isso para defender nossos interesses e nossos direitos", explicou Pereira ao CORREIO.

No site oficial do CSKA Sofia, a publicação informa que Caicedo realizou exames médicos e se juntou ao treino da equipe na tarde desta sexta-feira (5). O clube também diz que o equatoriano participará de um amistoso contra o Lokomotiv Sofia neste sábado (6). "Como amistoso não é uma partida oficial, ele poderá jogar", comentou Pereira.

No mês passado, Caicedo pediu formalmente para deixar o Vitória e, inclusive, faltou a alguns treinos. O diretor jurídico do Leão, porém, explicou que não se trata de uma ação na Justiça do Trabalho.

"A situação só se resolve no âmbito da Fifa, que tem procedimentos próprios acerca do assunto. O jogador pede rescisão lateral extrajudicialmente e, depois, entra na Fifa, para que a entidade autorize que ele seja registrado por outro clube, concorde e diga que, de fato, ele tem direito a rescisão contratual. Do outro lado, o clube, no caso, o Vitória, entra dizendo que ele não tinha direito à rescisão contratual e pede indenização correspondente. Essa é a batalha", explicou.

Jordy Caicedo é equatoriano, tem 23 anos e foi contratado pelo Vitória em 2019 já durante a gestão do atual presidente Paulo Carneiro. Segundo apurou o CORREIO à época, o atacante, que pertencia à Universidad Católica de Quito, teve 70% dos direitos econômicos comprados pelo Vitória e assinou contrato de três temporadas, com opção de renovação por mais um. O valor do negócio não foi divulgado pelos clubes, tampouco pelos empresários.

Com a camisa vermelha e preta, o atacante fez 44 partidas e marcou nove gols. Na última edição da Série B, Caicedo atuou em 21 jogos, sendo apenas quatro como titular e marcou só um gol, na derrota por 2x1, contra o Botafogo-SP, na 18ª rodada.

A última vez que ele esteve em campo foi no dia 9 de janeiro, quando entrou no decorrer da derrota por 4x0 para o América-MG, na 33ª rodada. Ele também ficou no banco de reservas contra o Avaí, na 34ª rodada, mas não foi utilizado.