Air Europa voltará a fazer rota entre Salvador e Madri em dezembro

Madri a partir do dia 21 de dezembro. A rota contará com dois voos semanais, às quartas e sextas-feiras, e as viagens serão feitas com o Boeing 787 Dreamliner.

O voo UX84 partirá da capital baiana às 22h33, com previsão de pouso na capital espanhola às 11h25. Já no retorno, o voo UX83 decola de Madri às 15h25, chegando a Salvador às 20h30.

“Estamos muito felizes em anunciar a retomada das operações em mais um destino no Brasil. Salvador é muito importante para nós e com o novo Boeing 787 Dreamliner vamos ter um produto ainda melhor para oferecer aos nossos passageiros”, conta o diretor-geral para o Brasil da companhia, Gonzalo Romero.

As passagens já estão sendo vendidas no site a companhia aérea.

Atualmente, Salvador conta com apenas duas rotas internacionais: Lisboa, com a TAP, e Buenos Aires, com a Aerolíneas Argentinas.

Antes da pandemia, 11 voos internacionais eram operados a partir do Aeroporto de Salvador, incluindo rotas sazonais, como para Santiago e Córdoba, na Argentina.