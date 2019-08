Aischa Schut e Isaías Alves se apresentam no Solar Music Festival

O Solar Music Festival completa cinco anos e terá sua nova edição sempre às quintas e sextas, a partir das 20h30, no Solar Rio Vermelho. No Solar Graça, o evento acontece às quintas a partir das 18h. O couvert é de R$ 15 por pessoa. O projeto recupera a tradição de se ouvir jazz nos bares, dando força à cena independente.

Nesta quinta (15), o Solar Graça vai ter show de Aischa Schut, cantora holandesa que mora no Brasil. Desde criança, Aischa se encantou por jazz, soul e funk e é também uma apaixonada por música brasileira. Ainda em Amsterdã, já teve sua própria banda para tocar em eventos e boates. Depois da estreia no Solar Music Festival em julho, Aischa volta com um show intimista acompanhada pelo pianista Isaias Rabelo.

O quê: Aischa Schut e Isaías Alves | Solar Music Festival

Quando: quinta-feira – 15/08 – 18h30

Quanto: R$ 15 (couvert por pessoa)

Onde: Solar da Graça – Rua da Graça, 284 – Salvador

Reservas: (71) 3328 3444 contato@restaurantesolar.com