Ajudante de pedreiro morto pelo irmão agrediu a mãe antes, diz vizinho

A briga que resultou na morte do ajudante de pedreiro Vagner Alves da Veiga, 41 anos, começou com outra agressão. Segundo moradores da região, o irmão de Vagner, de prenome Washington , o flagrou agredindo a mãe dentro de casa, no bairro de Cajazeiras X.

"O que morreu era acostumado bater nos pais, sempre quando estava drogado. Foi isso que o levou à morte" , contou um dos vizinhos. Ao flagrar a cena, Teleco, como é conhecido o autor no bairro, partiu para cima do irmão e os dois começaram uma série de agressões.

Teleco pegou uma faca e golpeou a barriga do irmão algumas vezes. Vagner saiu da casa cambaleando para pedir ajuda, mas caiu morto na rua. Um vídeo registrou o momento em que a mãe vê o filho morto e entra em desespero.

"Foi uma cena chocante. Havia muito sangue na cena. Pela quantidade de sangue, ele abriu a barriga do irmão", declarou outro vizinho. Os moradores também relataram que Vagner era usuário de drogas e que Teleco era alcoólatra.

"A mãe saiu de casa desesperada. Ela ficou em choque", relatou uma vizinha.

De acordo com a Polícia Civil, o irmão da vítima já foi identificado e está sendo procurado. O crime será investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios (Atlântico). Testemunhas e familiares serão ouvidos no DHPP.