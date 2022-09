Alagados e orla do Porto da Lenha serão requalificados na Cidade Baixa

O entorno dos Alagados e na orla do Porto da Lenha, na Cidade Baixa, serão requalificados pela prefeitura. A ação faz parte do Plano de Desenvolvimento Urbano dos bairros da Península Itapagipana e foi apresentada, nesta segunda-feira (5), em evento no shopping Bahia Outlet Center, no Uruguai. Desde 2020, o texto vinha sendo discutido com moradores e instituições.

O plano prevê uma série de intervenções para a região e promete acabar com os problemas de alagamento que atormentam os moradores. Nesta segunda, o prefeito Bruno Reis anunciou obras no entorno dos Alagados e na orla do Porto da Lenha.

“Os projetos estão concluídos e terão a licitação lançada em breve. Além disso, temos a Praça dos Mares e o Largo do Papagaio, além de dar nova destinação ao Largo de Roma. Então, tudo vai permitir mudar ainda mais essa região. A Prefeitura tem disposição para dar estímulos fiscais a quem acreditar na região, abrindo comércios voltados para produtos da fé, bairros e restaurantes por turismo, ou qualquer outra iniciativa que venha contribuir para o desenvolvimento desta área”, afirmou.

Moradores, comerciantes e representantes das instituições da Península Itapagipana compareceram ao evento. A secretária Hilda Almeida, 64 anos, nasceu e cresceu no Uruguai e contou que participou dos debates desde o início.

“É uma realidade que estava muito distante dos poderes públicos e, agora, os poderes públicos estão se aproximando e pensando a infraestrutura de toda essa região da Península de Itapagipe, e principalmente do Uruguai. Foi uma ação de todas as lideranças. Por conta da pandemia, as reuniões foram on-line, mas conseguimos discutir cada ponto”, contou.

A elaboração do plano foi coordenada pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) com participação de diversas instituições, como a Universidade Federal da Bahia (Ufba). O documento reúne informações sobre o território e proposições para o desenvolvimento integrado e sustentável dos 14 bairros que integram a região: Santa Luzia, Calçada, Mares, Uruguai, Massaranduba, Jardim Cruzeiro/Vila Ruy Barbosa, Caminho de Areia, Roma, Boa Viagem, Monte Serrat, Bonfim, Mangueira, Ribeira e Lobato.

“Hoje, a região da Península Itapagipana recebe um material extremamente completo para o seu planejamento a curto e médio prazo, com diretrizes, programas e políticas públicas nas áreas econômica, ambiental e mobilidade, dentre outras”, afirmou a presidente da FMLF, Tânia Scofield.

O Plano de Bairro de Itapagipe tem 243 propostas sistematizadas em seis grandes temas: Projetos Estruturantes, Cultura, Habitação, Meio Ambiente, Saneamento, e Mobilidade e Acessibilidade. Ele é um dos instrumentos previstos no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) para promover as regiões de Salvador através da melhoria na qualidade de vida das pessoas e comunidades, da conservação ambiental, da elevação dos padrões do ambiente construído e da apropriação das oportunidades econômicas e culturais pelos moradores, trabalhadores e visitantes.