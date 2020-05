Alagoinhas adota toque de recolher como medida contra avanço do coronavírus

A cidade de Alagoinhas, a cerca de 124 km de Salvador, também adotou o toque de recolher como tentativa de combater a disseminação do novo coronavírus. A Prefeitura da cidade decretou a medida na quinta-feira (14), com validade a partir da sexta (15) e até o dia 24 de maio.

De acordo com o decreto, está proibida a circulação de pessoas das 20h às 5h do dia seguinte, exceto quando necessária para acesso aos serviços essenciais e sua prestação, comprovando-se a necessidade ou urgência. A regra não se aplica a transporte de pacientes, ida a serviços de saúde ou farmácia, ou situações em que fique comprovada a urgência, assim como o deslocamento para ida ao trabalho ou retorno ao domicílio.

De acordo com o último balanço da Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab), divulgado na noite de sexta-feira (15), 16 pessoas residentes em Alagoinhas tinham sido confirmadas infectadas com a covid-19. A cidade também registrou, em boletim municipal, duas mortes em decorrência da doença. Além do município, Lauro de Freitas, Jequié, Itabuna e Ipiaú também adotaram o toque de recolher.

"Foi preciso, porque durante o dia, os comerciantes estão colaborando com adoção das medidas sanitárias e exigindo o uso de máscara dentro dos estabelecimentos, mas aglomerações em espaços públicos estavam sendo vistas com muita frequência na cidade, principalmente nos bares. O nosso foco é envidar todos os esforços para cuidar da nossa saúde nesse momento", afirmou o prefeito Joaquim Neto.

A medida prevê ainda que feiras livres, mercados públicos e comércio de gêneros alimentícios dos distritos de Riacho da Guia e Boa União poderão funcionar aos domingos, até as 14h. O uso de máscaras é obrigatório para comerciantes e clientes.

Serviços de delivery e de gás de cozinha, de acordo com o decreto, poderão funcionar de segunda feira a domingo, até às 23h. Restaurantes, bares e lanchonetes continuarão com os salões fechados, podendo realizar atendimento no sistema “pegue e leve” e drive-thru, de segunda a domingo, até as 14h. Já o comércio em geral, com até 200m² de área de atendimento, estará aberto apenas de segunda feira a sábado, das 8h às 14h.

Segundo a Prefeitura de Alagoinhas, locais que desrespeitarem o decreto podem ter o alvará cassado. A fiscalização será exercida de forma ostensiva pela Guarda Civil Municipal, Vigilância Sanitária, Secretaria de Serviços Públicos (SESEP), Secretaria de Desenvolvimento (SEDEA), Superintendência de Transporte e Trânsito (SMTT) e Policia Militar (PM).

"As ações de fiscalização serão prioritariamente planejadas para atuação nos bairros, locais onde se observa ainda aglomeração de pessoas", diz a medida.