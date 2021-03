Alba aprova pedido de empréstimo de R$1,5 bilhão feito pelo Estado

A Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (Alba) aprovou em sessão extraordinária realizada nesta quinta-feira (18) o Projeto de Lei nº 24.104/2021 que o Governo do Estado pegue um empréstimo de R$1,5 bilhão no Banco do Brasil, com garantia da União, para investir em obras de infraestrutura no Estado.

A sessão foi virtual, comandada pelo presidente da Alba, Adolfo Menezes (PSD), que declarou entender que os recursos serão importantes para manter os investimentos que o Governo realiza na Bahia e afirma ser importante principalmente por conta dos R$1,8 bilhão invstidos pelo Executivo em atividades de combate à pandemia do coronavírus.

Líder da oposição, o depuado Sandro Régis (Dem) criticou o Projeto de Lei e afirmou que o Governo precisa detalhar melhor onde esse dinheiro será investido, quais serão as estradas construídas ou recuperadas no Estado.

Líder do governo, Rosemberg Pinto (PT) refutou a oposição afirmando que o secretário da Fazenda, Manoel Vitória, explicou aos deputados que os recursos serão alocados para obras no metrô, Ponto Salvador-Itaparica e na nova Rodoviária de Salvador.