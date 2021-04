Alba recebe projeto do Governo para venda da rodoviária, Detran e Centro de Convenções

A Assembleia Legislativa da Bahia recebeu, nesta quarta-feira (28), o Projeto de Lei, enviado pelo Governo do Estado, para a venda de imóveis na capital e interior. O PL pede autorização do legislativo para que o executivo baiano possa vender, por meio de leilão, os bens e imóveis de propriedade do estado que constam no projeto.



Entre os imóveis em Salvador estão a rodoviária, o Detran e o Centro de Convenções. Já no interior do estado, a lista conta com alguns hotéis ocupados de forma irregular em cidades como Campo Formoso, Juazeiro, Jacobina, Uauá, Ibotirama, Cipó e Piritiba.



De acordo com o Governo do Estado, o valor adquirido com a venda destas propriedades será integralmente destinado ao Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos da Bahia (Funprev). A ideia é diminuir o déficit previdenciário do Estado (R$ 4 bilhões/ano). O Governo do Estado afirma que tem alcançado sucessivos recordes de concessão de aposentadoria.



Confira abaixo lista completa dos imóveis:

Prédio – Calçada / Avenida Jequitaia, Largo de Água de Meninos, nº 217, Bairro: Calçada, Município / Salvador

Terreno - Monte Serrat / Rua Jacuípe, s/n, Bairro: Mont Serrat, Município: Salvador

Prédio - Rio das Pedras / Praça Frei Lino Graflage, s/n, Município: Campo Formoso

Prédio – Juazeiro / Rua José Petitinga, nº 466, Bairro: Santo Antônio, Município: Juazeiro

Terreno – Paramirim / Rua Dr. Aurélio J. Rocha, nº 47, Município: Paramirim

Prédio - Riacho de Santana / Rua Duque de Caxias e Dois de Julho, nº 346, Município: Riacho de Santana

Fazenda – Aramari / Fazenda Granja Leiteira, s/n, Município: Aramari

Fazenda – Eunápolis / Localizado na Região do Rio Santa Cruz, s/n, Município: Eunápolis

Fazenda - Itapetinga / Estrada Ilhéus/Conquista, Fazenda Mariano Santos, Município: Itapetinga

Terreno - Iraquara / Rua da Palmeira, nº 9996, Bairro: Centro, Município: Iraquara

Terreno - Itaberaba / Avenida Juracy Magalhães, s/n, Bairro: MontaPrimavera, Município: Itaberaba

Prédio – Jacobina / Rua Alto do Monte Tabor, s/n, Bairro: Caixa D’Água, Município: Jacobina

Prédio - Uauá / Rua Salomão Dias Ribeiro ou Avenida Vaza Barris, nº 341-369, Bairro: Centro, Município: Uauá

Prédio - Ibotirama / Rua General Teixeira Lott, nº 1249, Bairro: Alto do Fundão, Município: Ibotirama

Prédio - Cipó / Praça Juracy Magalhães, s/n, Bairro: Caldas de Cipó, Município: Cipó

Terreno - Candeal / Alameda Costa e Silva, s/n, Bairro: Brotas, Município: Salvador

Prédio - Jardim Armação / Avenida Simon Bolívar, s/n, Bairro: Jardim Armação, Município: Salvador

Prédio - Livramento de Nossa Senhora / Rua Ursino S. de Meira Júnior, s/n, Bairro: Centro, Município: Livramento de Nossa Senhora

Terreno - Camaçari / Rodovia BA 535 - KM 15, Via Parafuso, s/n, Município: Camaçari

Prédio - Amaralina / Rua Fernando de Noronha, nº 03, Bairro: Amaralina, Município: Salvador

Prédio - Piritiba / Avenida Dr. Walter Brandão da Silva, s/n, Bairro: Aymoré, Município: Piritiba

Prédio - Boca do Rio / Rua do Caxundé, nº 13, Bairro: Boca do Rio, Município: Salvador

Terreno - Garibaldi / Estrada São Lázaro e Fazenda Paciência, s/n, Bairro: Ondina, Município: Salvador

Prédio - Feira de Santana / Rua Senador Quintino, nº 523, Bairro: Olhos D’Água, Município: Feira de Santana

Terrenos – Canela / Rua Pedro Lessa, nº 123, Bairro: Canela, Município: Salvador

Prédio – Iguatemi / Avenida Antônio Carlos Magalhães, nº 7744, Bairro: Saramandaia, Município: Salvador

Prédio - Iguatemi / Avenida Antônio Carlos Magalhães, s/n, Bairro: Saramandaia, Município: Salvador